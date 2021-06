150 nap zaj és forgalomkorlátozás a Felső Tisza-parton – Fotók

A Pick Aréna építése során az árvízvédelem is korszerűbbé válik a Felső Tisza-parton. Hétfőn elkezdődött a munka, ami zajjal és forgalomkorlátozással járhat, valamint az ártérben is számítani kell a méretes munkagépekre. A tervek szerint mindez 150 munkanapig nehezíti meg a szegediek életét.

Ezt ne hagyja ki! A DK-hoz igazolnak a szocialisták húzóemberei

Problémába ütközött az új kézilabdacsarnok építése a Felső Tisza-parton, ugyanis buzgár veszélyes helyszínen épül, vagyis árvíz esetén vizesedhet. A kivitelező West Hungária Bau Kft. beszámolója szerint további nehézséget jelent az is, hogy a gáttest alatt egy 3-4 méter vastag homokréteg található, ami kedvező a buzgárosodás szempontjából. Mint írták, ahhoz, hogy az épülő kézilabdacsarnok biztonságban legyen, és bármikor használni lehessen, nagyon fontos, hogy a feltárt homokréteget lezárják a Tisza felől, ennek leggazdaságosabb megoldása a függőleges irányú jetpanelek elhelyezése.

Ez a munka kezdődött el hétfőn reggel a Sárga üdülőtelephez vezető út és az Etelka sor közötti szakaszon.

A tervek szerint körülbelül 150 napig tart majd a munka, ami forgalomkorlátozással, sávelterelésekkel és nagyobb zajhatással járhat, ami miatt a szegediek türelmét és megértését kérik.

A társaság lapunknak arról is beszámolt, hogy a vízzáró jetfal mellett monolit vasbeton szögtámfalat is építenek, valamint a rá építhető mobil árvízvédelmi falat is elkészítik. Továbbá a meglévő vízoldali töltésrézsűt is rekultiválják, tehát az ártérben is számítani kell a munkagépek jelenlétére.

A rézsű rekultiválással, valamint az új járdaszint alá kerülő – így nem látszó – szögtámfallal és a ráépíthető mobilfal fogadására kialakított szerkezettel, nemcsak a Felső Tisza-part látképén javítanak, hanem a modern mélyépítő technológia eredményeként megvédik Szegedet az esetleges árvizektől ezen szakaszon. Mindehhez olyan módszert alkalmaznak, amely illeszkedik a már elkészült belvárosi árvízvédelmi rekonstrukcióhoz.

A West Hungária Bau Kft. kiemelte, a munkálatok során szem előtt tartják a környezetvédelmi szempontokat, éppen ezért a fakivágást is minimalizálják, amennyire erre lehetőség van, de az „erdőirtást” mindenképp szeretnék elkerülni.