200 milliót kapott a Hagymatikum

Az év elején még úgy volt, hogy a makói Hagymatikum fürdő idén sem kér támogatást az önkormányzattól – aztán mostanra úgy alakult, hogy kért és kapott 200 milliót. A költségvetést a koronavírus húzta át.

– A Hagymatikum így, üresen, száraz medencékkel nagyon bizarr látvány. A zene azért szól a lezárt épületben, hogy egy kicsit barátságosabb legyen a hangulat – mondja Gergely Gábor, a makói fürdő igazgatója. Mint köztudott, a Hagymatikumot – az országban a fürdők közül az elsők között – még a múlt hét végén bezárták. Addigra a forgalom már a szokásosnak a felérte csökkent.

A számok

A számítások szerint a vírusjárvány havi 70 milliós veszteséget jelent a fürdőnek. Gergely Gábor az idei évre 200 milliós támogatást kért és kapott, hogy az elkövetkező három hónapban ne kelljen embereket elküldeni. Ennek köszönhetően nincs pánik a dolgozók körében. Emlékezetes: a városi támogatás összege az induláskor, 8 éve még 180 millió forint volt. Az összeg aztán évről évre csökkent, és két éve, amikor legutóbb kellett ilyet biztosítani, már csak 50 millióra volt szükség.

Csöndes munka

Mivel foglalkoznak most? Kis létszámban karbantartási, felújítási munkákat végeznek, kertészkednek, takarítanak. Afféle csapatépítés is ez az időszak, vannak, akik a munkaidő lejártát követően is maradnak, folytatni a munkát – jegyzi meg Gergely. Ezzel együtt a működtetés költségeit is csökkentik. Minden medencéből leengedték például a vizet, hogy a vízforgatók, vegyszeradagolók, élményelemek kevesebb áramot fogyasszanak.

Mint szenteste

A makói Hagymatikumban amúgy egyetlen nap van, a szentestéjé, amikor üres az épületegyüttes. – Nem tehetünk mást, ki kell várnunk a szezonkezdetet. Reméljük, minél előbb eljön – mondta az igazgató. Hozzátette: a nyitást követően minden folyamatban levő bérletet meghosszabbítanak, az elmaradt gyógyászati kezeléseket is folytatólagosan igénybe lehet venni – egyébként a fürdő honlapján minden aktuális információt közzétesznek szolgáltatásaikkal kapcsolatban.