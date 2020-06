A falvak fejlesztéséről és a családok támogatásáról tanácskoztak

Jövőre is több tíz milliárd forintból léphetnek egyet előre az 5 ezer lélekszám alatti települések – erről Gyopáros Alpár számolt be június 30-án Szegeden. A polgármesterek szakmai fórumán a családtámogatásokról és a TOP új kiírásairól is szó volt.

A Magyar Falu program megyénkben 49 települést érint. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a II. Csongrád-Csanád megyei polgármesteri szakmai fórumon elmondta, sosem volt még olyan pályázati rendszer, amiben ilyen gyorsan születtek volna pályázati döntések, és amiben ilyen jelentős forrás állt volna az 5 ezer lélekszám alatti települések rendelkezésére.

140 kérelmet támogattak

Ismertette: augusztus végéig van lehetőség orvosi szolgálati lakás felújítására, építésére pénzt igényelni, valamint a tanyagondnoki busz beszerzését szolgáló felhívás is napokon belül megjelenik. Idén a teljes útrekonstrukcióra is több pénz jut. Az 5 ezer lélekszám alatti községek, városok civil szervezetei is támogatáshoz juthatnak, 5 milliárd forintot osztanak szét köztük. Jövő évtől pedig a falusi kisboltok megmentésére és megnyitására is különítenek el forrást.

Megyénkben eddig 140 kérelmet támogattak, nagyjából 1,5 milliárd forinttal.

Több bölcsődei férőhely

3236-ra emelkedik bő tíz év alatt a bölcsődei férőhelyek száma Csongrád-Csanád megyében – közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár. Azt mondta, ez 33 százalékos növekedést jelent, de hasonlóan jók a mutatók a házasságkötések számában is, ugyanis 23 százalékkal többen kötöttek házasságot a megyében idén a tavalyi év azonos időszakához képest. 40 éve nem voltak ilyen jók a mutatók.

Beszélt arról is, hogy a válások száma is egyre csökken, 70 éve nem volt olyan alacsony, mint most. Kiemelte, 1981 drámai év volt hazánkban, hiszen jóval többen haltak meg, mint születtek, ezt követően pedig minden év így telt. Ezt a negatív folyamatot szeretnék megállítani a családtámogatások segítségével, és a fiatalokat motiválni arra, hogy vállaljanak három vagy négy gyermeket, az anyagi probléma pedig ne akadályozza meg őket.

Ősszel jön a TOP2

A fórumon jelen volt Mikecz Péter, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal főigazgatója is, aki a megye névváltozásáról számolt be a jelenlévőknek. Felidézte a megye nevének változásait egészen az 1920-as évekig visszamenőleg, majd elmondta, hetven év után most ismét átérezhetjük a csanádi identitást.

Oláh Gábor regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) újabb pályázati lehetőségeiről adott számot. Kiderült, ősszel jelennek meg a fejlesztési lehetőségek az önkormányzatok számára, és jóval kedvezőbb feltételekkel pályázhatnak majd a TOP2-ben, mint 2019-ben.

A fórum végén Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár tájékoztatott az önkormányzatok aktuális, koronavírus utáni helyzetéről, jövőbeni fejlesztési lehetőségeiről.