A graffiti nem a rongálás művészete

A közelmúltban alapított, szegedi Sun Ground Galéria az utcai kortárs alkotók műveit hivatott bemutatni és népszerűsíteni. A valódi graffitiművészek célja ugyanis a közvélekedéssel ellentétben korántsem a rongálás, sokkal inkább az értékteremtés.

Gyuris Csaba, a jelenleg szárnyait bontogató Sun Ground Galéria ötletgazdája elmondta: Nyugaton nagy hagyománya van az utcai művészetet népszerűsítő galériáknak.

– Budapesten is közösségekbe tömörültek már a művészeti ág képviselői, Szegeden azonban eddig nem volt olyan háló, mely összefogta volna az utca alkotóit. Az elmúlt négy évben szenvedélyemmé vált az utcai műalkotások fotózása, ez a különleges kultúra. Időközben az alkotókkal is megismerkedtem, akik egyéb, vászonra festett munkáikat is megmutatták, melyek sehol nem voltak láthatók, többnyire csupán otthonaikban kallódtak. Ennek hatására született meg bennem tavaly az utcai alkotókat a műkedvelőkkel összekötő híd ötlete – fejtette ki. E híd jelenleg a virtuális térben teszi első lépéseit, ám már közel húsz művész csatlakozott a kezdeményezéshez.

Kisebb nyomás

Elsők között lépett a galéria közösségébe Treplán Gábor, művésznevén „Tré Gé”, a graffitisből lett szegedi festő, aki hatodik osztályos korában fújta a napfény városának falaira első alkotásait.

– Néhány probléma után úgy döntöttem, hogy olcsóbb, ha vásznon folytatom tovább a művészetemet. Így kisebb a nyomás mindkét értelemben – mondta mosolyogva, majd hozzátette: az azóta eltelt, közel két évtizedben is fújt falakat, de már csak rendelésre, engedéllyel. Készített graffitit kávézó, iskola és magánház falára is, sőt festett jótékonysági falfestményt is például a Fatima Ház Alapítvány támogatásáért. Élénk színvilágú festményeit kiállította már többek között a szegedi Pinceszínházban, több művelődési házban, sőt egy londoni pub galériájában is.

Kár/Érték

Treplán Gábor elmondta: a Sun Ground Galéria által biztosítani igyekezett kiállítási lehetőségek reményei szerint jó alkalmakat nyújtanak majd, hogy bebizonyítsák, a graffiti valódi művészeti ág. Korántsem a megbotránkoztatás és a rongálás, sokkal inkább az értékteremtés a célja.

– A többi alkotóhoz hasonlóan az utcai művészek is arra törekednek, hogy nyomot hagyjanak a világban. Hogy kifejezzék magukat, tehetségüket, és ezt minél szélesebb körben bemutassák – közölte, majd hangsúlyozta: meg kell különböztetni a valódi művészeket a vandáloktól.

– A rongálókat mi sem szeretjük, hiszen miattuk véleményes napjainkban is a művészetünk megítélése. Ráadásul a spray nem olcsó, egy nagyobb méretű, körülbelül tíz színből álló falfestmény anyagköltsége 30-40 ezer forint. Számunkra is bosszantó, mikor egy két napon át készített alkotást elrondítanak a névjegyfirkálmányaikkal – mondta. Gyuris Csaba hozzátette: a galéria munkalehetőséget is kínálna azoknak, akik ezen az úton szeretnék kamatoztatni a tudásukat.

Online tárlat

A járványhelyzet alatt a galéria Treplán Gábor online kiállításával mutatkozott be a nagyközönségnek, mely Akkor és Most címmel a szentmihályi művelődési ház közösségi oldalán megtekinthető. Szeptemberben új tárlattal a szőregi Tömörkény István Művelődési Házban, decemberben pedig a Petőfi-telepi Művelődési Házban népszerűsítik az utca sokszínű, értékekkel telített művészetét.