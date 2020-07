A gyerek a jövő garanciája

Hazalátogatott és megyénkben töltötte a hétvégét egyik gyermekével és férjével az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, akiket Máté Bence kalauzolt a természetben. Novák Katalin szerint csoda az alföldi táj. Azt is megtudhattuk tőle, hogy júliustól ingyen tehetnek KRESZ- és nyelvvizsgát a gyermeküket otthon nevelő szülők.

A szegedi nagyszülőknél kezdték a nyaralást Novák Katalin gyermekei, akik az államtitkár szerint szeretnek a megyeszékhelyre utazni, hiszen kisebb korukban is sokat jártak itt. A múlt hétvégén Máté Bence természetfotóshoz is ellátogattak.

– Fantasztikus 24 óra volt ez Pusztaszeren. Most döbbentem rá igazán, hogy milyen csodálatos az alföldi természet, ahol felnőttem. Igazi csoda, ami itt körülvesz bennünket, csak ezt nem mindig vesszük észre. A családi kirándulás számos gyermekkori emléket is felidézett bennem, hiszen minden nyarat és a legtöbb hétvégét a dorozsmai tanyánkon töltöttük – mondta lapunk kérdésére Novák Katalin. Hozzátette, nyáron még biztosan jönnek Szegedre, hiszen nem tud nemet mondani a szülővárosából érkező meghívásokra.

A világon is egyedülálló

Az államtitkár az interjú során kitért arra is, hogy július elsején lesz egy éve, hogy új fejezet kezdődött a magyar családok életében a családvédelmi akcióterv elindításával.

– Ez az elmúlt tíz évnek is kiemelt időszaka, mert csaknem 200 ezer családnak tudtunk segíteni több mint 900 milliárd forint támogatással. Azt szeretnénk, hogy amikor a fiatalok a jövőjüket tervezik és családban gondolkoznak, akkor ennek ne legyen anyagi akadálya. Ebben segít például a babaváró támogatás, ami a világon is egyedülálló.

Tízmillió forint kamatmentes, szabad felhasználású hitelt kapnak a párok, amit három gyermek vállalása esetén nem kell visszafizetniük, de még egy-két gyermeknél is jelentős kedvezményt kapnak – mutatott rá az államtitkár.

Bölcsődei férőhelyek

Csongrád-Csanád megyében is a babaváró támogatás a legnépszerűbb, mintegy 4 ezren kérték eddig, míg a jelzáloghitel-tartozásuk csökkentését 800-nál is többen kezdeményezték. A bölcsődeépítések is kiemelkedőek a megyében. Tíz év alatt a duplájára, 3236-ra nő a férőhelyek száma az akcióterv segítségével. Emellett a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, a nagyszülői gyed és a négygyermekes édesanyák szja-mentessége is sokakat vonz.

– Örültem volna, ha annak idején ilyen segítséget kaptunk volna az induláshoz. A mi gyermekeink 2004-ben, 2006-ban és 2008-ban születtek, ezért is szoktam mondani, amikor a szocialisták azzal példálóznak, hogy mit tettek a magyar családokért, hogy arra emlékszem, mi nem volt, arra viszont már kevésbé, hogy mit kaptunk tőlük segítségként – emelte ki.

Ingyenes vizsga

Az akcióterv évfordulóján újabb intézkedések lépnek életbe, júliustól ingyen végezhetik el a KRESZ-tanfolyamot és vizsgázhatnak azok, akik gyermeknevelés miatt otthon maradnak. Ugyanígy nyelvvizsgát is díjmentesen tehetnek ezek az édesanyák vagy édesapák. Novák Katalin korszakalkotónak nevezte azt a döntést, amelynek köszönhetően jövő júliustól 100 százalékra emelkedik a csecsemőgondozási díj hazánkban, így az édesanyák gyermekük megszületése után fél évig több pénzt kapnak majd, mint amennyi a baba megszületése előtti fizetésük volt.