A járványhelyzet miatt fontos tájékoztatót adott ki a Gyermekklinika

Dr. Bereczki Csaba a következőket írta a Szeged Gyermekklinika Facebook oldalára:

Tisztelt Szülők!

A járványügyi helyzet fokozódása miatt az alábbiakban kérjük együttműködésüket:

1. Látogatási tilalom

2020.09.09-től az országos tisztifőorvos teljes körű, az ország összes egészségügyi, fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményére vonatkozóan látogatási tilalmat rendelt el, ezt kérjük klinikánkon is betartani!

2. Szakambulanciák előjegyzett betegei

Az időpontra érkező, előjegyzett betegeink ellátása zavartalanul működik. A klinika területén a szülők és lehetőség szerint a 4 évnél idősebb gyermekek is hordjanak MASZKOT, igyekezzenek a 1,5 m-es távolságot betartani a többi beteggel. Amennyiben az előjegyzett időpontra érkező beteg (és vele egy háztartásban élő felnőtt) az elmúlt 14 napban hurutos volt, hőemelkedése vagy láza jelentkezett, kérjük mondják le időpontjukat és maradjanak otthon!

3. Akut ellátás

Első körben továbbra is háziorvosát kell értesítenie telefonon!

Nappali műszakban (8-16h között) a gyermek állapotának felmérése a háziorvos eljárásrendje szerint működik.

Amennyiben a gyermeknél COVID fertőzés gyanúja merül fel, a gyermeket közvetlenül az SZTE Gyermekklinika Újszegedi “B” Részlegének erre kijelölt osztályára kell irányítani (6727, Szeged, Temesvári krt. 33.).

Az ügyeleti rend (16h-tól reggel 8h-ig) MEGVÁLTOZOTT! A Szilágyi utcai Gyermek Ügyeletet az SZTE Gyermekklinika “A” Részlegére költözött (6720, Szeged, Korányi fasor 14-15.).

Lázas, hurutos megbetegedés esetén ÜGYELETI és NAPPALI időszakban is kérjük a gyermekeket közvetlenül az Újszegedi “B” Részlegre vinni, itt történik az ambuláns ellátásuk is!

A Gyermekklinika információs vonala 2020.09.14-től újra működik 6-22 h között: 62/342-500. Kérjük minimalizálják a személyes megjelenéssel járó viziteket, kérdés esetén keressék kollégáinkat bizalommal!

Amennyiben egyéb kérdésük merülne fel, keressék kezelőorvosukat a szakambulanciák szerint megadott e-mail címen, vagy telefonszámon.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel: Dr. Bereczki Csaba