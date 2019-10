A kungfusok mindig felismerik, hogy hol van szükség rájuk: most a koraszülött babáknak segítenek

Több mint félmillió forintot gyűjtött össze a szegedi Wu De Harcművészeti Egyesület csapata a Korábban Érkeztem Alapítványnak. A gyűjtés október 21-éig tart, és már most rengeteg az ötlet, milyen segítséget kapnak majd belőle a koraszülött babák és szüleik kórházi tartózkodásuk idejére.

– Két évvel ezelőtt, amikor egyik éjszaka a kislányom fulladni kezdett, berohantunk vele a szegedi gyermekklinikára. Ott szembesültem azzal, hogy az ellátást mennyire felgyorsítanák a korszerűbb eszközök. Úgy döntöttem, hogy megpróbálunk gyűjteni. Végül 174 ezer forintot adtak össze az egyesületünk tagjai, a gyermekklinika pedig vett belőle pulzoximétert, mérleget és még egy hűtőre is futotta belőle – emlékezett vissza Kovács Eszter. A Wu De Harcművészeti Egyesület alapítója, Wing Tsun kungfu- és csikungoktató mára hagyományt teremtett 20 éve működő kungfuiskolájában, és tavaly is választottak egy olyan intézményt, ahol valóban nagy szükség volt minden adományra. Az Agyagos Utcai Bölcsődébe vettek gyerekkonyhákat az összegből.

Bölcsődének segítettek

Az 5. mesterfokozatot is elért Si-Je Kovács Eszter azt is elmondta, edzéseikre több család is jár, ők adtak össze a legtöbbet az alapítványnak. De a kungfumesterek, a felnőtt csoport tagjai, illetve a gyerekcsoportból a szülők is sokat tettek hozzá ehhez a szép összeghez – eddig 551 ezer forint gyűlt össze.

Ahol a legnagyobb szükség van

– Kiderült számomra, hogy a tanítványaim köréből korábban is sokan adtak, de általában nem követik nyomon, hogy pontosan mire költik az összegyűlt összegeket. Mindig kapok visszajelzést, hol, mit sikerült megvalósítani, és beszámolok a csapatnak. Így azok is visszanyerik a bizalmukat, akik esetleg korábban valamiért csalódtak – világított rá Eszter.

Megköszönte az önzetlenséget

– A Korábban Érkeztem Alapítvány munkatársai az adományból biztosan vesznek hűtőt, hogy abban tárolják a koraszülött babák számára az anyatejet – mondta a kungfumester. Tápler Zita, a szegedi Korábban Érkeztem Alapítvány kuratóriumi tagja, szupermentora nagyon elérzékenyült az összeg hallatán. A szerda esti kungfuedzésre ellátogatott, hogy a felnőtteknek és gyerekeknek bemutassa alapítványuk munkáját, és megköszönje a csapat önzetlenségét.

Figyelni kell a környezetünkre!

A kungfu által a tanítványok elsajátítják, hogyan ismerjék fel maguk körül a veszélyes szituációkat. De azt is megtanulják észrevenni, hol kell segíteni. Hiszen ha bizonyos helyzeteket nem ismerünk fel, az ugyanúgy a jóra való restségnek minősül.