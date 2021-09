A legkisebbeket köszöntik a héten

Azokat a kisgyermekeket köszönti a következő napokban az önkormányzat, akik tavaly nyár óta születtek. Összesen 22 gyerekkel gyarapodott a település lélekszáma. Rostás Péter alpolgármestert Tóth-Kenéz Dalmáékhoz kísértük el, ahol Az édesanya fogadta a látogatóba érkező alpolgármestert.

Ezt ne hagyja ki! Fojtófogással vittek földre Jakab Péter testőrei egy kutyasétáltatót (videó)

– Kislányunk, Dalma 14 hónapos, július 2-án ünnepeltük az első születésnapját. Ő az első gyermek a családban – mondta Kenéz Dalma. A 14 hónapos kislány nemrég tanult meg járni. Most néha nyűgös, mert jön a foga, de ennek ellenére is jó alvó, van, hogy 12 órát is alszik egyhuzamban.

Az alpolgármester nem érkezett üres kézzel, az önkormányzat ajándékaként csokoládét, virágot és egy 20 ezer forintos utalványt adott át az édesanyának, utóbbit egy helyi vegyesboltban lehet beváltani.

– Tegnap, ma és holnap összesen 22 kisgyermeket köszöntünk. Tavaly nyár óta 7 kisfiú és 15 kislány született. Szerencsére növekvő tendenciát mutat a gyermekvállalási kedv, úgyhogy a következő években is biztosított lesz az óvoda létszáma – mondta Rostás Péter.

Az alpolgármester arról is beszélt, Székkutas a kedvező elhelyezkedése miatt is vonzó a fiatal családok körében. A házak a városhoz képest olcsóbbak, a településen azonban szinte nincs már eladó ingatlan, mert ahogy meghirdetnek egyet, gyorsan új gazdára is talál.