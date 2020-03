A növények szeretete szépséget ad az életnek

A Bartha János Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola lehetett idén a dísznövénykertész szakma kiváló tanulója verseny országos döntőjének házigazdája.

Mint Udvardi István, az iskola igazgatója elmondta, megtisztelő, hogy a Bartha adhatott otthont a döntőnek, mert ez azt jelenti, hogy mind az infrastrukturális, mind pedig a szakmai háttér megfelelő az intézményben.

A szakmai versenyen az ország hat iskolájából tizenhét diák szerepelt a döntőben, akikre elméleti és gyakorlati feladatok is vártak. A szentesi dísznövénykertész-döntőben heten érték el az összpontszám hetvenegy százalékát, így ők ezzel egy ötös szakmai gyakorlati vizsgát is szereztek. A szakmai versenyen Pataki Alexandra, a kecskeméti Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola diákja a harmadik, Stumpfel Ádám, a szombathelyi Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulója a második lett, míg az első helyen, szakmája legjobbjaként Bencsik Botond, a budapesti Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola diákja végzett.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen Szabó Zoltán, Szentes polgármestere kiemelte, büszke arra, hogy a város nagy múlttal rendelkezik a kertészkedés terén, ami egykor több száz családnak adott megélhetést. A városvezető azt kívánta a diákoknak, hogy találják meg a kertészkedés, a növények szeretete adta szépséget az életben.

Néhány diáknak azonban egy időre le kell mondania a növények ápolásáról, ha otthon nem is, de versenykörülmények között egészen biztosan: több tanulmányi verseny is elmarad. Erre Udvardi István is kitért:

– Örülünk, hogy be tudtuk fejezni ezt a döntőt, mert sajnos a további mezőgazdasági szakmákban nem rendezik meg a szakmai versenyeket a koronavírus-járvány miatt – tájékoztatott az igazgató.