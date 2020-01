A Szeviép-ítélethirdetés után fizetett az önkormányzat

Megszerzett a Pestisrácok egy, a Nóvé Ágnes bírónő cége és a szegedi önkormányzat között létrejött szerződést és minden azzal kapcsolatos dokumentumot. Az iratokból kiderül többek között, hogy hogy többször is módosították az eredeti szerződésben jegyzett határidőket.

A Szeviép-ügyben felmentő ítéletet hozó bírói tanács egyik tagjának a cégügyeit boncolgatja hétfőn megjelent cikkében a Pestisrácok.hu. A Zöld város projekttel foglalkoznak, amelyet egy másik céggel konzorciumban nyert el Nóvé Ágnes bírónő és férje közös cége. A lap azt írja, hogy az összesen 1 milliárdos költségvetésű projektben a szerződés szerint bruttó 950 millió 135 ezer 146 forint jutott az Éptárkernek. Ebből a nettó vállalkozói díj 722 millió 838 ezer 560 forint volt. A szerződést 2018. szeptember 21-én kötötték, eredetileg 180 napos átadási határidővel.

2019. szeptember 16-án született meg az első módosítás, amiből kiderül, hogy a munkaterületet 2018. október elején adták át, tehát a munkának június végére el kellett volna készülnie. Aztán különböző kifogások után nem csak a határidőt tolták ki két hónappal, hanem többletköltségeket is megállapították, ami a tartalékkeret terhére az eredeti összegen felül további csaknem 10 millió forintot jelentett, közpénzből.

A portál a dokumentumokra hivatkozva azt is írja, hogy 2019. november végén, két héttel a Szeviép-ítélet előtt egy második módosítást is aláírtak, méghozzá személyesen Botka László. Akkor határidőt többletmunkákra való hivatkozással 2019. szeptember 20-ra tolták ki, és újabb milliós többletköltségeket is rögzítettek.

Így az eredetileg 180 naposra tervezett kivitelezést még egyszer annyival megtoldották. Ilyenkor az a gyakorlat, hogy a vállalkozó kötbért fizet, nem pedig többletköltségeit számolja el – olvasható a cikkben.

A részletes teljesítési igazolásból pedig kiderül, hogy az Éptárker a munkát november 5-e előtt befejezte, aznap már a teljesítést igazolta a hivatal. A számlát valamiért mégis csak több mint egy hónappal később, december 11-én állították ki, azaz két nappal a Szeviép-ügy ítélethirdetése előtt.

A számlát pár napra rá, december 17-én érkeztette is a hivatal, másnap pedig a fizetést is visszaigazolták.

Korábban a Pestisrácok.hu alapján megírtuk, hogy a Sze­viép-­ügyben másodfokon felmentő ítéletet hozó bírói tanács tagjának, Nóvé Ágnesnek össze­­férhetetlenséget kellett volna jelentenie, amikor rá delegálták az ügyet. Férjével közös cége ugyanis majdnem 800 milliós megbízást kapott Szeged városától. Ebben az ügyben azóta már vizsgálat is indult a Szegedi Törvényszéken.

Ezután derült ki, hogy a ta­nácsvezető bíró, Kovalcsik Éva érintettsége is felmerülhet. A Pestisrácok szerint a bírónőnek 2015-ben adott el az IKV egy belvárosi 100 négyzetméteres lakást 12,4 millió forintért, amit ő pár nap alatt továbbadott egy szegedi vállalkozónak.

