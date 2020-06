A tankerület létszámgondok miatt zárja be mártélyi iskolát

A vásárhelyi tankerület szerint a mártélyi iskola továbbműködtetése nem szolgálná a tanulók érdekeit. A szülők ezt másképp látják. Vasárnap gyertyagyújtásra várják azokat, akiknek fontos az iskola.

Mint megírtuk, a mártélyi szülők papír alapú és online aláírásgyűjtést is kezdeményeztek, írtak az illetékes minisztériumnak is. Azt szeretnék, hogy megmaradjon az iskola a 2021/2022-es tanévig, amíg a katolikus egyház át nem veszi a fenntartását. A lapunkhoz is eljuttatott tankerületi közlemény szerint erre nem sok esély van.

– A 2011-ben elfogadott törvény 8 főben határozza meg a szükséges tanulói létszámot – írta a közleményben Báthoryné dr. Licska Anikó, megbízott tankerületi igazgató.

– Sajnálatos, hogy Mártélyon ez a minimális létszám sem teljesül évek óta. Az első évfolyam jelenleg 6, a második 5, a harmadik 6, a negyedik 3 fős. A következő tanévre mindössze 5 elsőst írattak be a tagintézménybe, annak ellenére, hogy a településen 14 elsős korú gyermek él. Ilyen körülmények között az iskola további fenntartása szakmai szempontból nem megalapozott, a további működtetés nem szolgálja az érintett tanulók érdekét sem.

A megbízott tankerületi igazgató leszögezte, senki nem veszíti el az állását. A gyerekeket szervezetten utaztatják majd, az új iskolájukban pedig magas színvonalú oktatásban részesülhetnek.

A Mártélyi Hírek vasárnap este 20.30-kor eseményt szervez „Gyújtsunk együtt gyertyát a Mártélyi iskolánál az iskoláért” címmel a helyi tagintézménynél. Az üvegekbe helyezett teamécsesekből a HIT szó lesz kiolvasható.