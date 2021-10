A városhoz tartozást szimbolizálják az életfák – Fotók

Életfákkal és emléklappal ajándékozta meg az önkormányzat a legifjabb városlakók szüleit. A gesztussal azt szeretnék kifejezni, hogy bárhová kerüljenek is majd a Szentesen születettek, legyen mindig valami, ami szülővárosukhoz köti őket.

Két és fél évtizede köszönti az újszülöttek szüleit facsemetével és emléklappal az önkormányzat. A Városellátó Intézmény nevében Dancsóné H. Evelin egy verssel üdvözölte a babákat és szüleiket, majd Szabó Zoltán polgármester beszélt az életfákról.

– Idén huszonöt éve indította el az önkormányzat ezt a kezdeményezést egyrészt azért, hogy zöldebb, szebb és élhetőbb legyen a városunk, másrészt pedig azért, hogy a közös kertészkedés is a családok összetartozását erősítse. Szeretnénk, ha ezek a facsemeték életre szóló emléket jelentenének a családoknak. Sajnos nem csak városunkra, de az egész országra jellemző az elvándorlás. Ezek a fák azt szimbolizálják, hogy ahogy azok is itt eresztenek erős gyökeret, úgy az itt felnövő gyerekek is erősen kötődjenek Szenteshez, itt „gyökeresedjenek” meg – fogalmazott a polgármester. Kiemelte, nemrég fejeződött be a helyi szülészeti osztály fejlesztése, emellett új egyházi bölcsőde és óvoda is épül a városban, így adottak a feltételek a gyermekvállaláshoz.

Most közel ötven szülő jelezte előre az igényét a díszfákra. A Városellátó udvarán négy fafajta, a vérszilva, az ezüstfenyő, a tarka levelű japánfűz és a csüngő barkafűz közül választhattak.

A Gundl család a vérszilvafa mellett döntött, nekik rögtön kettőt is kellett vinniük.

– Gréta és Nilla tizennégy hónaposak. Eleinte feladták a leckét, de aztán gyorsan belerázódtunk – mesélte mosolyogva Gundl-Réthi Mariann.

– Vérszilvafát választottunk, a házunk előtt fogjuk elültetni. Örülünk ennek a kezdeményezésnek, nagyon jó gesztusnak tartjuk. Ez egy örök emlék, minden nap látjuk, ahogy együtt cseperednek a lányokkal – mondta el az édesanya.