A vírus csillapodásával kevesebb vitamint vásárolunk

A járvány harmadik hullámának végére a vitaminvásárlások száma is megcsappant a megyében. De a szervezetünk védelme nyáron is fontos. Hogy miként óvjuk magunkat, arról szegedi patikavezetőket kérdeztünk.

A járványhelyzetben nagy mértékben megnőtt a vitaminvásárlások és a vitaminfogyasztás aránya. A legnagyobb élénkülést az első hullámban tapasztalták megyénk gyógyszertáraiban is, a patikusok elmondása szerint aki csak tudott, még akkor bevásárolt többhavi vitaminkészletet.

– Ennek oka részint a járványtól való félelem volt, részint az, hogy az emberek attól tartottak, kifogy a patikákból a készlet. Ez a vitaminigény a harmadik hullám végéig megmaradt. Az emberek félelemben éltek és mindent elkövettek, hogy erősítsék az immunrendszerüket, csökkentsék a megbetegedés esélyét. A második és harmadik hullám derekán elsősorban a multivitamin-vásárlás mértéke növekedett meg, de szívesen vásárolták a C-, D-vitamin és cink kombinációs készítményeket, valamint egyéb immun­erősítőket is – mondta el kérdésünkre Nagy Ildikó, a Kálvin téri Pingvin Patika gyógyszertárvezetője.

Hozzátette, ez az igény a vírusos megbetegedések esetszámának csökkenésével most gyengülni látszik.

Szintén a vitaminvásárlások számának csökkenéséről számolt be Gyurisné Török Éva, a szegedi Kígyó Patika vezetője is. Elmondta, bár nem az eredeti állapothoz, vagyis a járványhelyzet előtti vásárlási számra csökkent vissza, de most már jóval kevesebben vesznek a megyeszékhelyen is vitamint. Megjegyezte, ez nemcsak abból adódik, hogy a harmadik hullámnak vége, hanem abból is, hogy most a nyári hónapokban a legtöbben a napfényből igyekeznek begyűjteni a D-vitamint.

Mindkét patikavezető azt tanácsolta, hogy fogyasszunk minél többet a friss idényzöldségekből és gyümölcsökből, hiszen ez az egyik legjobb módja a vitaminpótlásnak, és ezekkel csökkenteni lehet a tablettás vitaminpótlás szükségességét is.

Nagy Ildikó megjegyezte, azok, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek, így az immunrendszerük nem működik olyan jól, a nyári időszakban is maradjanak meg a vitaminkészítmények szedésénél.