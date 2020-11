A vírus miatt megint költözik a szájsebészet

A Tisza Lajos körútra költözik átmenetileg a szegedi Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika a járványhelyzet miatt. Makón már alig van olyan intézmény, amit ne érintene a koronavírus, és Székkutason is egyre rosszabb a helyzet.

Elköltözik a járványügyi helyzet miatt a Kálvária sugárútról az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika – jelentették be közösségi oldalukon. Azt írták, hogy holnaptól átmenetileg a „nagy SZTK”-ban a Tisza Lajos körút 97. szám alatt dolgoznak tovább. A fekvőosztály pedig a Semmelweis utca 6. szám alatt, a 4. emelet E osztályán működik majd.

– Makón már szinte nincs olyan intézmény, amit ne érintett volna a koronavírus – mondta a település polgármestere a Makói Városi Televízió, A 7 híre című műsorában. Farkas Éva Erzsébet arról is beszélt, hogy az önkormányzat dolgozóit folyamatosan tesztelik. Közülük eddig egy ember betegedett meg, aki a házastársától kaphatta el a vírust. Ő jelenleg is karanténban van.

A polgármester hozzátette, hogy a járványügyi szakemberekkel egyeztettek, és azután döntöttek úgy, hogy rendkívüli szünetet rendelnek el például a Zrínyi utcai óvodában. Az önkormányzat Kassai utcai óvodájában is szünet van, a helyzetről folyamatosan tájékoztatják a szülőket. A település általános iskolájában is találtak három igazoltan fertőzött pedagógust, így mától a felsősöknél áttérhetnek a digitális oktatásra. A maszkviselési szabályokat Makón is szigorúbban ellenőrzik, ennek kapcsán a polgármester a rendőrséggel is egyeztetett.

Ábrahám Judit háziorvos pedig arról beszélt, hogy a praxisában is több koronavírussal fertőzött beteg van, és napról-napra egyre több lesz. Az orvos arra is panaszkodott, hogy sokan még mindig rosszul viselik a maszkot, vannak, akik például az orrukat nem takarják el, úgy pedig már semmit sem ér. Hozzátette: sokan kérik az influenza elleni védőoltást és nekik van is elég oltóanyaguk. Bakos Attila, székkutasi háziorvos pedig a közösségi oldalán írta, hogy a településen is egyre több a koronavírusos beteg. A doktor hangsúlyozta, hogy akinél felmerül a fertőzés gyanúja, annak ingyenes tesztet rendelnek. Szerinte aki csak teheti, azt a hozzátartozója vigye el a mintavételi helyre, mert a háznál tesztelés ugyan működik, de a betegszám robbanásszerű növekedése miatt több napot is csúszhat, így jóval később jutnak diagnózishoz.

A bejegyzésből az is kiderült, hogy az influenza elleni oltóanyag Székkutason is elérhető. de fogyóban van.