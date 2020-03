A vírus miatt munkanélkülivé váló embereket segíti a szegedi székhelyű Mosolykommandó Közhasznú Alapítvány

A koronavírus járvány okozta gazdasági hatás miatt állásukat elvesztők támogatására hozott létre rendkívüli segélyalapot a szegedi székhelyű Mosolykommandó Közhasznú Alapítvány. A szervezet az összefogás erejével azokat szeretné segíteni, akik a járvány miatt elvesztették munkahelyüket, és nehéz helyzetbe kényszerültek.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

A mai napon még nem tudjuk megmondani, hogy a koronavírus-járványnak a gazdasági hatásai pontosan hány embert fognak érinteni kritikusan, de bennünket már naponta többen keresnek meg, hogy segítséget kérjenek, mert elvesztették a munkájukat, és semmilyen tartalékuk nincsen. A helyzet idáig legalább ötven, az alapítványunkkal kapcsolatban álló családot érintett idáig. – mondta el Pataki Gergely, a Mosolykommandó alapítvány alapítója. – Van olyan négytagú családunk, ahol már csak néhány napra elegendő élelmiszer maradt, mi segítettünk nekik, hogy ételhez juthassanak. Egy ilyen helyzetben az

Az alapítvány a rendkívüli helyzetre 1.000.000 Forintot különített el saját forrásából a családok megsegítésére, de nyilvános felhívással élnek a nagyobb cégek, és a magánszemélyek irányába is, hogy adománnyal segítsenek. Már a két hete elindult elbocsátási hullámban is számos nagy cég jelezte, hogy szívesen segítenék azokat az embereket, akik rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a munkahelyük elvesztése miatt. Azon cégek, és magánszemélyek jelentkezését várják, akiknek lehetősége van most segítséget nyújtani az arra rászorulóknak, akár néhány ezer Forintos támogatással is.

A szervezet erre a célra újraindította a 13600-as adományvonalat, ahol a 88-as mellék tárcsázásával lehet segíteni azonnali 500 Ft-tal, továbbá a Mosolykommandó 12067008-01528812-00100000-as számlaszámára is várják a felajánlásokat a rendkívüli segélyalapba. Az alapítvány várja azon rászoruló családok jelentkezését is az [email protected] email címre, akik igazolhatóan a koronavírus-okozta elbocsátások miatt nehéz helyzetbe kerültek.

Az befolyt összegekből a szervezet tartós élelmiszereket, valamint tüzifát juttat el a hátrányos helyzetbe került családok részére, amelynek kiszállítását már a héten megkezdik önkéntes csapataikkal.