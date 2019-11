Álhír, hogy kórházakat zárnak be

A kormány előtt ilyen előterjesztés nem járt, a kormány ilyen előterjesztést nem tárgyalt – reagált az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Népszava hétfői cikkére, amiben a lap arról írt, hogy kórházakat alakítanak át, illetve intézményeket vonna össze a kormányzat.

A Népszava szerint az aktív ellátás megszüntetését, illetve további intézmény-összevonást javasol tucatnyi helyen a kórházfenntartó az egészségügyi ellátórendszer átalakításához készült munkaanyagban. Azt írják, valódi átalakításra akkor van esély, ha a változtatások nemcsak az Állami Egészségügyi Ellátóközponthoz tartozó intézményeket, hanem az egyetemeket, a szakrendeléseket, illetve az alapellátást is érintik.

A cikkben megemlítik Csongrád megyét is. Egészen pontosan azt írják, hogy a Dél-Alföldi térségben a most négy helyen lévő szülészetből a szentesit és a hódmezővásárhelyit tartanák meg, a többi helyen olyan kevés a szülés, hogy az veszélyezteti a betegbiztonságot is. Ebben a régióban tovább csökkentenék a gyermekágyak számát, és például Orosházán is csak 24 órás gyermeksürgősségi osztály maradna.

Ellentmond a Népszava írásának Kallai Árpád egy korábbi, fejlesztésekről szóló nyilatkozata is. A vásárhelyi kórház igazgatója akkor azt mondta, hogy a már megvalósul, milliárdos nagyságrendű fejlesztések elsősorban a műtőt, a diagnosztikát és az intenzív osztályt érintették, a kórtermek felújítására viszont még várni kell. A betegek szempontjából ez nagyon fontos, de az itt dolgozó szakemberek számára is – tette hozzá.

A minisztérium azon túl, hogy leírta, hogy a kormány nem tárgyalt kórházösszevonásokról, álhírnek nevezte a Népszava értesüléseit.