Alig lesz béremelés a városi cégeknél

Több mint 100 millió forinttal csökkentették a bérkompenzációs keretet Szegeden. Csak az SZKT tudja a tervezett fizetésemelést elvégezni, azt is csak egy szakszervezeti megállapodás miatt.

Szerdán a pénzügyi és a kulturális bizottság is ülésezett Szegeden, az utóbbi most döntött arról, hogy ki kapja meg idén az alkotói és a pályakezdői támogatást, valamint a művészeti ösztöndíjat. A tagok döntése szerint 19 pályázó kap alkotói támogatást, a pályakezdői hozzájárulást Kollár Árpád nyerte el, míg a művészeti ösztöndíjat Korom Vivien kapja. Emellett szó volt arról is az ülésen, hogy kiírják a pályázati felhívást az ifjúsági, a kulturális és az idegenforgalmi szervezeteknek.

A város idei költségvetésében 400 millió forintot különítettek el az önkormányzati cégek bérkompenzációjára, ezt az összeget 277 millió 839 ezer forintra csökkentették szerdán a pénzügyi bizottság tagjai. Így csak a kötelező béremelést tudják elvégezni a cégek. A Szegedi Sport és Fürdők Kft., az IKV Zrt., a Szegedi Vadaspark Nkft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. is pórul járt. A legtöbb pénzt az utóbbi társaságtól vonták el, így 96 millió 317 ezer forint helyett csupán 7 millió 197 ezer forintot fordíthatnak béremelésre.

Csak a Szegedi Közlekedési Kft.-t nem érinti az intézkedés, de azt is csak azért nem, mert az év elején szakszervezeti megállapodást kötöttek a munkavállalók 11,2 százalékos fizetésemelésére. Így itt marad a 220 milliós támogatás.

Idén rendesen rájár a rúd a városi cégekre, hiszen nem ez az első, hogy a járvány miatt komoly összegektől fosztják meg őket. A június 26-i közgyűlésen meghozott döntéssel a Szegedi Közlekedési Társaságtól 100, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-től 217, a Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.-től 100, a Szeged Pólustól 40, az IH-tól 68, a Sport és Fürdők Kft.-től 18, a vadasparktól 13,3, a Turisztikai Kft.-től pedig 8,3 millió forintot vontak el. Az IKV-tól a teljes éves működési támogatást elvették, összesen 238 millió forintot.