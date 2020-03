Angyalok varrják a maszkokat Szegeden

Vadidegenekből állt össze a Száj­maszk Készítő Angyalok nevű Facebook-csoport, akik teljesen ingyen készítenek védőmaszkokat Szegeden, és máshol a megyében.

Hatvany Viktória, a csoport egyik tagja elmondta, hogy tulajdonképpen senki nem ismer senkit a csoportból, az interneten és telefonon tartják a kapcsolatot.

– Már vittünk maszkokat több kórházba, így Szegedre is, a Zákány utcai idősotthonnak készítünk ötszáz darabot és a gyerekklinikának is varrtunk maszkokat – mondta Hatvany Viktória.

Mindenkinek adnak, aki kér tőlük. Az összefogás pedig szinte példátlan. A csoport híre már régen túljutott Csongrád megyén, így kerültek kézzel készített védőmaszkok budapesti kórházakba is. Most éppen azon dolgoznak, hogy a napokban a makói szülészeten és a szegedi önkormányzat egyik osztályán is megkapják a védőfelszerelést.

A munkát pedig megosztják egymás között. Aki például nem tud varrni – Viktória szerint ők kivétel nélkül férfiak –, az futárkodik. Azaz, ha telefonálnak valahonnan, hogy tudtak vásznat szerezni, akkor valamelyikük elautózik akár Budapestig is, és elhozza a szállítmányt.

Hatvany Viktória azt is elmondta, hogy nemcsak intézményeknek, hanem magánembereknek is varrnak maszkokat, de rendszeresen tesznek pár darabot a szeretetládákba, ahova mások élelmet raknak, hogy a legelesettebbek se maradjanak védőfelszerelés nélkül.

A csoport tagjai, és az őket segítő támogatók, gyártók persze tisztában vannak azzal, hogy ezek a házilag készített maszkok nem egyenértékűek professzionális egészségügyi társaikkal, viszont jelentősen javíthatják viselője esélyeit a vírus elkerülésére.