Aranyeső a kátyúra

A Budai Nagy Antal utcában egy cserép virág került az úttestre. Nem véletlenül. A „gerillakertész” azt szerette volna, hogy amíg a mély kátyúban megköt az otthoni munkából kimaradt beton, addig senki ne hajtson a foltozásra.

Autósok, kerékpárosok lassítottak, megmosolyogták és kikerülték a Budai Nagy Antal utca úttestén lévő, cserépbe szurkált aranyesőt. Nem kellett sokáig gondolkozni, hogy miért is került oda. Alatta még látszott a friss betonozás. Becsöngettünk az alternatív kátyúzó otthonába.

– A Budai Nagy Antal utca tiszta lyuk. Az önkormányzat toldozgatja, foltozgatja a kátyúkat, de mindig lesznek újabbak. Ez a kátyú a házunk előtt van. Jó mély volt, legalább 20-25 centi. Ha valaki belehajtott volna biciklivel, biztos elesik és összetöri magát. Az autónak meg kitörik a kereke, ha nagy sebességgel megy bele – mondta Svanda Sándor.

– Olyan többször is előfordult, hogy az bejárón álló kocsinkra fölcsapták a kátyúból a vizet, ha eső után megtelt, vagy pedig, ami még rosszabb volt, fölverték a kavicsot, aminek a nyoma több helyen is meglátszik. A házban betonoztunk és maradt ki egy kis anyag. Nem hagytuk kárba veszni, kihoztuk a kátyúba. Sajnos, csak egybe jutott, olyan nagy volt, hogy az össze maradék betont elnyelte. Az aszfalt megköt azonnal, de a betonnak idő kell. Ezért került ki az útra a cserép, hogy lássák, hogy oda most nem szabad hajtani – mondta lapunknak a mindszenti férfi.