Átadták a megújult Gyík utcai bölcsődét – Fotók

Újabb állomásához ért pénteken a 2017-ben kezdődött, európai uniós forrásból történő intézményfejlesztési program a megyeszékhelyen.

Ünnepélyes keretek közt, a Sajtkukac Duó előadásával adták át a megújított Gyík utcai bölcsődét, amelyre 320 millió forint EU-s támogatást és 60 millió forint önkormányzati forrást fordítottak.

A tervek szerint a nyár végére készült volna el az intézmény, de megcsúszott a beruházás. A száz férőhelyes épület új hőszigetelést, burkolatot, nyílászárókat és tetőt kapott, az utóbbira napelemeket is felszereltek. Továbbá rámpás feljáró, mozgáskorlátozott-parkoló, taktilis vezetősáv is létesült. Emellett a belső tér infrastruktúrája teljes egészében megújult, több szoba ajtaját is kicserélték, valamint a belső festést is elvégezték. A korszerűsítés fókuszában a környezetvédelem és energiatakarékosság állt.

Az 1981-ben épült bölcsőde az ötödik, ami megújulhatott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban. A következő a Siha közi bölcsőde lesz, amely eredetileg 2018 végére készülte volna el, viszont a hosszas közbeszerzési eljárás közbeszólt.