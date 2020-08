Átvették elismeréseiket a megye kiválóságai

Magas állami kitüntetést kapott több, a megyében élő és dolgozó szakember is az ünnep alkalmából. Már a március 15-i ünnepségen átvehették volna díjaikat, de a koronavírus közbeszólt, így az augusztus 20-i eseményen került rá sor.

Átadták a március 15. alkalmá­ból idén elmaradt Magyar Ér­­demrend Lovagkereszt, Ma­­­­gyar Érdemrend Tisztikereszt, érdemes művész, kiváló művész, Magyarország Babérkoszorú­­ja, augusztus 20. alkalmából pedig a Népművészet Mestere és a Népművészet Ifjú Mestere kitüntetéseket kedden a fővárosban. Az elismertek Kásler Miklóstól, az emberi erőforrá­sok miniszterétől és Rétvári Bencétől, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkárától vehették át díjaikat a Pesti Vigadóban.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata ki­tüntetésben részesült Tisz­la­vicz László, az SZTE SZAKK Patológiai Intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára, akinek Makó lakóinak egészségügyi ellátása érdekében végzett magas színvonalú munkáját, valamint oktatói és tudományos tevékenységét ismerték el. Már 37 éve dolgozik Szegeden. A Délmagyarországnak elmondta, nem számított az állami elismerésre, ami jóleső és megtisztelő számára, pályafutása legfontosabb elismerésének tartja.

Az ünnep alkalmából az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar három oktatója is állami kitüntetésben részesült. Nátyi Róbert dékán a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, Tóth Pé­­ter dékánhelyettes, tanszék­vezető egyetemi tanár a Magyarország Érdemes Mű­­­vésze díjat, Szecsődi Fe­renc egyetemi tanár pedig a Magyarország Kiváló Művésze díjat érdemelte ki. A dékán is nyilatkozott lapunknak korábban, ő szintén nem számított a díjra, de örül annak, hogy kurátori és művészettörténeti munkája mellett oktatói tevékenységét is kiemelték.

Mindannyian még március 15-én részesültek volna az elismerésben, de a járványhelyzet miatt mostanra halasztották az átadót.