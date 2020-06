Az ország legkorszerűbb biobankja épül Szegeden

Várhatóan ősszel adják át a Petri Gábor Klinikai Tömb udvarán a közép-európai régió legmodernebb biobankját. A kialakítás viszont csúszik a vírus miatt, tavasz helyett őszre érkezik meg a több mint 3 milliárd forint értékű tárolóeszköz.

Január óta dolgoznak a Petri Gá­­bor Klinikai Tömb udvarán az ország legkorszerűbb biobankjának létrehozásán, azonban a koronavírus jelentősen átírta a terveket. Eredetileg tavasszal adták volna át, viszont a modern, robotizált, automata mintatároló nem érkezett meg időben. Az Egyesült Királyságbeli Spartacus Cancer Foundation Alapítványtól kapja azt a Szegedi Tudományegyetem, de a határok lezárása miatt nem ért ide a több mint 3 milliárd forint értékű eszköz.

A vírus miatt állt a munka

Fendler Judittól, az egyetem kancellárjától megtudtuk, az építkezés is megállt a vírus miatt, a napokban indulnak újra a munkálatok, a tároló pe­­dig várhatóan ősszel érkezik Szegedre. A világ legkorszerűbb infrastrukturális berendezését egy jelenleg is meglévő épületben helyezik el, azonban ahhoz, hogy az ingatlan képes legyen a műszer befogadására, az egyetem az Innovációs és Technológiai Minisztérium tá­mogatásával átépíti azt. Ezen dolgoznak most.

19 millió mintát tárolnak

A kancellár beszámolt arról is, hogy biobanki tevékenységre a betegellátó egységekben eddig is volt engedélyük speciális hűtőkkel, de ilyen szintű mintatárolásra sem Szegeden, sem az országban eddig nem volt példa. Fendler Judit hangsúlyozta, olyan központi bankot hoznak létre, ami a legváltozatosabb igényeket is ki tudja majd szolgálni. Egy helyen lesz a jelenlegi 16 hűtő és a 19 millió minta tárolására alkalmas eszköz.

Hozzátette, ez óriási kapacitás, amire már külföldi érdeklődők is vannak. Ráadásul az egyetem az országban elsőként lett része az európai biobank infrastrukturális hálózatának, ez pedig új lehetőségeket biztosít az SZTE számára.

Személyre szabva

Fendler Judit szerint ez azokban a tudományos munkákban és kutatásfejlesztési tevékenysé­gekben is óriási előrelépés lesz, amelyek humán minták felhasználására épülnek. A betegségek megértéséhez ugyanis szükség van arra, hogy az érintett szövetekből mintát vegyenek, és különböző módszerekkel mélyrehatóan megvizsgálják a problémát. A kutatások kiemelten érintik majd a daganatos be­­tegségeket, hiszen ezek kezelésében a legnagyobb áttörést a személyre szabott gyógyítás hoz­hatja majd.

A hallgatók oktatásában is fontos lépés a biobank kialakítása, hiszen ez nem egy olyan eszközpark lesz, amit csak egyet­len kar egy célra tud hasz­­nálni, hanem több kar hallgatói számára jelent előnyt.