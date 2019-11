Az ünnepelt Hungi adott ajándékot az SBO-nak

Ötéves lett a szegedi Hungi, aminek az alkalmából egy nagy bulit tartottak november 23-án szombaton a szórakozóhelyen.

A Hungi minden egyes alkalommal megtelik, és ez most sem volt másképp. Talán csak annyi volt a különbség az összes év közbeni bulihoz képest, hogy a látogatók most még a szokottnál is elegánsabbak voltak. Az idei születésnapon ráadásul egy szép gesztust is tett a szórakozóhely. Azt a pénzt, amit eddig minden évben valamilyen fellépőre, vagy más programelemre költötték, most jótékony célra ajánlották fel.

A félmilliós összeget a Szegedi Tudományegyetem Sürgősségi Betegellátó osztálya kapta. Az adományt Pető Zoltán osztályvezető, egyetemi docens vette át a szombat esti bulin, ami ahogy mindig, most is reggelig tartott. Ráadásul nem is csak az SBO kapott ajándékot, hanem azok is, akik szombaton ünnepelték a születésnapjukat. Ők belépőjegy vásárlása nélkül vehettek részt a buliban.