Beleremegtek az ablakok a robbanásokba – kiborultak a sándorfalviak

Évtizedek óta gyakorlatozik a katonaság a sándorfalvi lőtéren, a hangos akciókat azonban a lakosság egy része egyre nehezebben viseli. A múlt heti robbantások után a helyiek zárt csoportjában már petíciót is kezdeményeztek. Pár hónapja volt egyébként zajszintmérés, akkor mindent elfogadhatónak találtak.

– Ez már túlmegy minden határon – fogalmazta meg egy sándorfalvi lakos a véleményét arról, milyen hanghatással robbantottak múlt héten a város határában lévő lőtéren. A hadgyakorlat miatt kislánya egész nap sírt, még este sem akart enni, annyira bepánikolt.

Visszhangzott a környék a robbanásoktól

A helyiek zárt csoportjában több mint száz hozzászólást kapott a vitaindító poszt, amelyet a május 13-i robbantások miatt tett fel egy lakos. Ezekből kiderült: az Erdő soron, Kővágóban és Homokpusztán is bele­remegtek a házak és az ablakok. Mint írták, a robbantások egyre durvábbak, korábban nem voltak ilyen hangosak.

Nem mindenkit zavart a gyakorlat

Többen ezért felvetették, hogy panaszt tesznek és akár jogvédő szervezetet is bevonnak az ügybe, mert lakott terület mellett nincs helye ilyen jellegű katonai gyakorlatoknak. Ugyanakkor számos hozzászólás arról szólt, hogy nem értik a háborgókat, őket nem zavarja, hogy időnként ezt kell hallgatniuk.

A lőtér környéke régen lakatlan volt

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester lapunknak elmondta, 1961-ben jegyezték be a katonai területet, amelynek környéke akkor még lakatlan volt, később kezdett beépülni.

– Azt gondolom, a robbantások most sem hangosabbak, a település került közelebb a lőtérhez – fogalmazott. Először egyébként 2019-ben érkezett lakossági panasz, akkor el is indult a tárgyalás a honvédséggel.

Ennek eredményeként február közepén el is végeztek egy zajszintmérést, aminek nemrégiben érkezett meg az eredménye. Ez pedig nem talált kivetnivalót.

– Ennél a vizsgálatnál előírásszerűen robbantottak, így nem tartom elképzelhetőnek azt a felvetést a lakosság részéről, hogy akkor szándékosan „halkabbak voltak” – tette hozzá a polgármester, aki még megjegyezte: hivatalos beadványt nem kapott a múlt heti robbantások miatt egyetlen lakostól sem.