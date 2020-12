Bezárt a vírus miatt a kübekházi Kübecker

A nagyvárosok közül csak a szegedi és a debreceni szennyvízben alacsony a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, és a Covid-19 elért Kübekházára is. Üllésen a járványhelyzet ellenére, a falugazdászok továbbra is fogadnak ügyfeleket, csak előtte telefonon be kell jelentkezni hozzájuk.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Csak a szegedi és a debreceni szennyvízben alacsony a koronavírusvírus örökítőanyagának koncentrációja – közölte tegnap a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A mostani eredmények alapján az országban a járvány terjedési sebessége lassul, ugyanakkor továbbra is számos tünetes és tünetmentes ember üríti a vírust, ami az ország egész területén jelen van. Bár az üllési intézmények is zárva vannak, a falugazdászok fogadnak ügyfeleket, csak előtte fel kell hívni őket telefonon. A könyvtári és irodai szolgáltatásokat pedig csak korlátozottan tudják igénybe venni az ügyfelek, előzetes egyeztetést követően. Kübekháza önkormányzata beszerzett egy csaknem 200 ezer forint értékű nagy teljesítményű ózongenerátort. A berendezéssel a középületeket és azokat az ingatlanokat fertőtlenítik, ahol koronavírus-fertőzés volt. Az önkormányzat a családok részére díjmentesen végzi januártól a szolgáltatást, amely szigorú protokoll alapján történik majd. A szolgáltatás igénybevételére január elejétől lehet jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban, de a hivatal a vírusfertőzött családoknak fel is ajánlja a szolgáltatását. Az ózongenerátort a falu vírusvédelmére összegyűlt támogatásából, szakemberek véleményének kikérése után vásárolták meg. A koronavírus elleni védekezésére még tavasszal egy bankszámlát létesített a Polgármesteri Hivatal, postai csekkek is készültek. A falu lakói és Kübekházával szimpatizálók 1 millió forintot adományoztak a vírusvédelem helyi céljaira. Kübekházán kizárólag ezekből a támogatásból tudta finanszírozni az önkormányzat a fertőtlenítőszerek és több mint 6 ezer szájmaszk beszerzését, a közterületi bútorzatok, buszváró és kispiac hétköznapi fertőtlenítését. A teljes falut eddig kétszer fertőtlenítették le, melegködös eljárással. Szintén kübekházi hír, hogy a polgármester koronavírus-szűrést rendelt el a Kübecker Manufakturnál. Vírusfertőzésre utaló tünetek nem voltak egy munkatársnál sem, csupán biztonsági okból végeztették el a vizsgálatot, tekintettel arra, hogy sokan fordulnak meg, rendelnek elvitelre menüket. Ezek ellenére a gyorsteszt az egyik munkatársnál pozitív lett, de tünetei neki sincsenek. PCR-tesztek még nem készültek, de a Kübecker Manufaktur a fertőzést kizáró újabb negatív tesztig nem nyithat ki. A munkatárs felelősségteljesen járt el, a tesztelés után családjával együtt azonnal karanténba vonult. A háziorvos intézkedik a további szűrések elrendeléséről. A Mindmegette karácsonyi ajánlata Mézeskalács alapreceptet keresel? Próbáld ki a kedvencünket!