Bizonytalan az idei spárgaszezon

Míg tavaly március végén a spárgaszezon hivatalos kezdetekor sajtóeseményt rendeztek a legnagyobb megyei termesztőnél, az öttömösi Spárga-Kert Kft.-nél, addig idén a román vendégmunkások hiánya miatt kevésbé derűlátóak a cégnél.

Pontosan egy évvel ezelőtt, március 27-én írtuk meg, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat, Öttömös önkormányzata és a Spárga-Kert Kft. hagyományteremtő közösen indította el a 2019-es spárgaszezont. Kakas Béla, a megyei önkormányzat akkori elnöke történelmi pilla­natnak nevezte a spárga felszedésének kezdetét, a növényt pe­­dig a Jóisten egyik legfontosabb adományának nevezte beszédében.

A dolgozók fele érkezett

– A kérdés jó, a választ nem tu­­dom – válaszolta az az öttömösi Spárga-Kert Kft. egyik ügyvezetője, Seller Attila arra a kérdésünkre, hogy lesz-e idén spárgaszezon, és ha igen, akkor hogyan küzdenek meg a munkaerőhiánnyal. – Óráról órára változik a helyzet. A dolgozóink fele tudott bejönni Magyarországra, mielőtt teljesen lezárták a határokat. Az idő sem kedvez a szezonnak, csúszásban vagyunk, és a külföldi piacokat sem látjuk – mondta.

Szigorú karantén

– A karantént szigorúan tartjuk, a dolgozók nem hagyhatják el a területet, nem léphetnek ki a kerítésen túl, a bevásárlást egy saját munkatárs intézi. Lá­togatókat sem fogadunk. Mindenki egészséges, számunkra a túlélés érdekében ez létkérdés. A napi rezsink is óriási, úgy, hogy bevételünk nincs. Maximálisan betartjuk az önkéntes karanténra vonatkozó előírásokat, sőt azok többszörösét követeljük meg a dolgozóktól és magunktól is. Még a postást és a csomagküldő futárt sem engedjük be. A készpénzt külön helyen gyűjtjük, azt is karanténozzuk, és a csomagolóanyagokkal együtt fertőtlenítjük – sorolta Seller.

Előrenéznek

A nehézségek ellenére, a cégnél bizakodóak, mint Seller fogalmazott, előrenéznek, kitartanak az utolsó pillanatig, a bizonytalan helyzet ellenére bizakodva tekintenek a jövőbe. – Már arra is gondoltunk, hogy idén bele se kezdünk, de ha így, ilyen körülmények között kijövünk nullára, az is jó. Sokat megértünk, a végsőkig ki fogunk tartani, harcedzettek vagyunk. Erőnkön felül is teljesítünk, ha kell, mert a termelés nem állhat meg – hangsúlyozta Seller Attila.

Újra lehet ingázni a magyar–román határon

Újra lehetővé válik az ingázás a magyar–román határon azoknak, akik a határ másik oldalán dolgoznak – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI-nek. A tárcavezető emlékeztetett: Magyarország és Románia korlátozó intézkedéseket léptetett életbe a határain. Ugyanakkor a két ország határán élő közösségek élete szorosan összekapcsolódik egymással, sokan járnak munkába a határ túloldalára, és az emberek egészségének megvédése mellett az is feladatunk, hogy a gazdaság működőképességét a lehető legjobban megvédjük.