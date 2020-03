Biztonságosan dolgozik a vásárhelyi Csomiép

A megye egyik legnagyobb és legismertebb cégét, a vásárhelyi Csomiépet is érinti a koronavírus-világjárvány. A vállalatnál már az influenzás időszakban bevezettek biztonsági szabályokat, például a kézfertőtlenítő használatát.

Természetesen a vállalatot is érinti a járvány és az azzal kapcsolatos kormányrendeletek – mondta el Mészáros Antal, a vásárhelyi Csomiép Beton és Me­­liorációs Termékgyártó Kft. ügyvezető igazgatója.

– Viszont már akkor elrendeltük a kézfertőtlenítő használatát a bejáratoknál, amikor még csak az influenza volt jelen az országban, és nem volt semmilyen központi korlátozó intézkedés, javaslat. Ehhez biztosítottuk a szert, csodálkoztak is, hogy mi­­lyen nagy tételben vásároltunk, annak jelentős része mára elfogyott, de még van tartalékunk – árulta el, hozzátéve: számukra nagyon fontos munkatársaik biztonsága, egészsége.

Akik otthon is dolgozhatnak, őket hazatelepítették: számítógépet kaptak, és amennyiben nem volt, kiépítették hozzá az internetes kapcsolatot. Mészáros Antal – mivel már a fokozottan veszélyeztetett korúak közé tartozik – is otthonról dolgozik, a koronavírus-járvány óta nem mozdult ki a házából. A helyszí­nen fia, ifj. Mészáros Antal irányítja a vállalatot.

– A munkafolyamatokat át­­szerveztük a csarnokokban és a szabadtéri területeken is, úgy, hogy az emberek ne találkozzanak, vagy ritkábban, mint korábban, és megfelelő távolságra le­­gyenek egymástól. Figyelünk a kézfertőtlenítésre, sokat beszélgetünk a dolgozóinkkal, tartjuk bennük a lelket – mondta. Hozzátette, alkalmazottaik a nem mindennapi körülmények közepette ugyanúgy koncentrálnak a munkára, elvégzik a feladataikat, és ezt köszönik nekik. Az átszervezések miatt kicsit lelassult a termelés, de nem je­­lentősen, időre teljesíthetik a megrendeléseket.