Bokánkat törhetjük a szegedi utcákon

Rossz állapotban vannak a szegedi járdák – panaszolták olvasóink.

A Cserzy Mihály ut­­ca sarkán lévő zebránál évek óta egy vascső áll ki a járdából, a piacra sietők gyakran bukdácsolnak benne. Mint mondták, ha lelépnek a zebrá­­ra, akkor méretes kátyúban találják ma­­gukat, esőzéskor pedig egy ha­­talmas pocsolyát kell átugra­niuk.

Gondok akadnak a gyalogos közlekedéssel a Csongrádi sugárúton is, ahol hetekkel ez­­előtt csatornázási munkálatok miatt feltúrták a járdát a régi Diófa környékén, ezen a részen egyébként is évek óta méretes repedések szabdalták a burkolatot. Ahogyan az alsóvárosi ut­­cákon is, a Szentháromságon több fejlesztést is végeztek, de a járdát kihagyták, így maradtak a több centiméter széles hézagok.

És ha azt gondolnánk, hogy legalább a belváros rendben van, akkor elég csak a Gogol vagy a Hajnóczy utcában sé­tálni. A hatalmas japánakácok gyökerei úgy felnyomták az aszfaltot, hogy messziről hullámvasútra emlékeztet, ráadásul a kifelé dőlő fák súlyától már el is tört a burkolat.

Korábban Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, a gyökerek mozgatása veszélyessé tenné a fákat, amelyeket már le kellene cserélni, de ez a városfejlesztési osztály hatásköre.

A rossz állapotban lévő belvárosi járdákra az Oskola utca is jó példa. A gödrökben egy-egy eső után sokáig áll a víz. A burkolatot évek óta csak toldozgatták-foltozgatták, emiatt az aszfalt különböző árnyalatokban pompázik.

Kerestük a szegedi önkormányzatot, hogy az idei egymilliárd forintos út- és járdarekonstrukciós keretből köl­­tenek-e a fent említett járdaszakaszokra, választ azonban nem kaptunk a hivataltól.