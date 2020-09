Bonis Bona díjat kapott Özvegy Judit

Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola alsós tanítója pályája kezdete óta a tehetséggondozást tartja egyik legfontosabb feladatának, komplex programjának bizonyos elemeit már nemzetközi szinten is felhasználták.

Nemzetközi sikert hozott iskolájának tavaly Özvegy Judit: a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola alsós tanítója csapatával augusztusban megnyerte a dániai robotolimpiát. Pedig a robotikát néhány évvel ezelőtt csupán rekreációs céllal vezette be, a digitális kompetenciafejlesztést azonban hamar a legmagasabb szintre emelte. Idén munkásságát Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért díjjal ismerték el, ennek pedig csupán egy kis része az olimpiai győzelemig vezető út és az abba fektetett munka.

– A pályámat 1983-ban kezdtem. Az első 10 évben Palicson dolgoztam, és már ott elkezdtem a komplex tehetséggondozó programokat – idézte fel a tanítónő.

– Azt vettem észre, hogy a zárkózott gyerekeknek hatalmas segítség, ha nem tantermi körülmények között dolgozok velük, az iskolán kívül ugyanis sokkal könnyebben megnyílnak. Ezért állatkerti foglalkozásokra, erdei iskolá­­ba vittem őket, és a természetismeret-órák egy részét ilyen helyszíneken tartottuk meg. Később, amikor már Szegeden dolgoztam, a vadasparki órák továbbra is megmaradtak. Az egyetemi gyakorlóban egyébként arányaiban sokkal több a tehetséges gyerek, velük kapcsolatban így az volt a kihívás, hogy minél több területet kipróbáltassak velük, ezáltal pedig megtapasztalhassák, miben a legjobbak. A természet­is­meret azért megfelelő tantárgy a tehetséggondozásra, mert azzal a szövegértéstől a fogalmazásig számtalan más, a tantárgyhoz szorosan nem kapcsolódó terület is fejleszthető – mondta.

Az elmúlt években Özvegy Judit alsós tanítványai írtak például színdarabot, amelyhez a zenét is a gyerekek szerezték és a díszletet is maguk tervezték.

– Mindenki kiválaszthatta, milyen munka illik leginkább az egyéniségéhez. Azzal pe­­dig, hogy együtt dolgoztak, a kooperációt is megtanulták. Sok tehetséges gyereknek ugyanis gondjai vannak a kapcsolatteremtéssel vagy a beilleszkedéssel. Ezeken a fog­­lalkozásokon viszont ezeket észrevétlenül leküzdik – mutatott rá a komplex tehetséggondozás módszereire Özvegy Ju­­dit.

A szegedi tanítónő a tehetséggondozás témájában kutatásokat is végzett, komplex programjának bizonyos elemeit – például az élő állatokkal asszisztált foglalkozásokat – pedig már nemzetközi szinten is alkalmazták. Most a robotikát is bevette tanári eszköztárába, ami a jövőt képviseli, de hangsúlyozta lapunknak: a természethez való kötődést is meg kell tanulniuk a gyerekeknek, így ezt sem engedte el.

Az iskola legújabb projektje például az a kis udvari kert, ahol zöldségek és gyógynövények között, raklapbútorokon ülve lehet órákat tartani. Itt, a szabad ég alatt tanul a gyerekekkel, akik a gyakorlatban is megfigyelhetik, hogyan fejlődnek ki a magok. Özvegy Judit úgy fogalmazott, tanítóként mindig nehéz elengednie évekig nevelt, szeretett osztályait.

– A pályám végére egyre szentimentálisabb leszek, mindig szomorúvá tesz, hogy azok a gyerekek, akikkel négy évig együtt dolgoztam, egyszer csak már nem részei mindennap az életemnek – mesélte lapunknak. Volt tanítványai életét azonban nyomon követi, és örömmel látja, hogy például akiről már elsős korában látta, hogy a matematikához különös tehetsége van, felnőttként is ezzel foglalkozik. A rangos díjjal elismert tanító egyébként valószínűleg jövő szeptemberben indítja utolsó osztályát: ha ők felső tagozatba lépnek, nyugdíjba megy.