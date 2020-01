Büszkék az új kápolnájukra, a tanyavillamosítási program is megindulhat Mártélyon

– A közelmúltban jártunk a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökénél, Gémes Lászlónál – minden település képviselőjével találkozik –, vele is egyeztettünk terveinkről. Készülünk a Nyárádremetével való 25 és az Oromhegyessel való 10 éves testvértelepülési jubileum megünneplésére és meghosszabbítására. A program idén is gazdag lesz, amit azzal szeretnénk teljessé tenni, hogy újra éltre hívjuk a népszerű Mártélyi kavalkádot – zárta mondandóját Putz Anita.

A tervekről szólva Putz Anita megemlítette, hogy a Művészek útját az ifjúsági táborig meg szeretnék hosszabbítani. Pályáztak tanyavillamosítási programra, forrásra, a kedvező elbírálást már 3 éve várták – eddig hiába –, a héten azonban megkötik a támogatási szerződést. Végre megújul a Kisgazda kördűlő is, amire szintén régen várnak a falubeliek. A kivitelezés február 28-án kezdődik, és nagyjából 1 hónap alatt elkészül vele a vállalkozó, a munkát elnyerő cég.

Több fejlesztés, beruházás is történt 2019-ben: felújították a gondozási központot, a volt csecsemőgondozót és a volt rendelőintézetet energetikai szempontból, a rendelőintézet az önkormányzat épületbe költözött, megújult, bővült a falukonyha és étkező. Utóbbi kapacitását BM-forrásból bővítették, energetikai fejlesztés történt, eszközöket vásároltak, akadálymentes mosdókat és WC-ket alakítottak ki. Átadták a Bojtorján együttes által felajánlott székelykaput. Nagy siker volt közösségi eseményként a batyus buli Az Élet Napos Oldalán Egyesület szervezésében, valamint a falukarácsony, az élőadvent, a „Hogy Életük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért gondozásában. Meghirdették az adventhez, a karácsonyhoz kapcsolódva a Mártély legdíszesebb portája vetélkedőt, melyen az első díjat megosztva Joó Károly és családja, illetve Köteles Ferenc és családja nyerte.