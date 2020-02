Countryt táncol a Kukutyini Tánccsoport

Nemrégiben ünnepelte ötödik születésnapját a ferencszállási Kukutyini Tánccsoport. Minden héten szorgalmasan gyakorol a kapós csapat.

– Korábban zorbát táncoltak, de úgy döntöttek, hogy a countrynál maradnak, amely tulajdonképpen egy amerikai „farmerzene” vagy népzene – mondta el Galamb Sándorné Mária, a ferencszállási Kukutyi­ni Tánccsoport vezetője, aki a Nyugdíjas Klub elnöke is. Megtudtuk tőle, heten táncolnak a nyugdíjasklub keretein belül működő csoportban, és van köztük egy férfi is. Az átlag­életkor: hetven.

A táncosok kedden és csütörtökön próbálnak másfél-két órát. De a versenyek vagy a fellépések miatt sűrűbben összejönnek gyakorolni. Most is ép­­pen új táncot tanulnak, és azt is megtudtuk, hogy az Országos Nyugdíjas Ki mit tud?, valamint a X. Országos Népek Tánca-Népek Zenéje Fesztivál Regionális elődöntőjén Szegeden továbbjutottak az április 18-i középdöntőbe, Hajdúszoboszlóra.

– Év elején töltöttük be az ötödik születésnapunkat, és a kezdetek óta több mint 120 fellépésen vagyunk túl. Meghívtak már bennünket Szerbiába, Bácsföldvárra, Szilvásváradra, Sopronba is, de természetesen a környező településeken és községekben is fellépünk. Így többször táncolt a csoport a szegedi Tarhonyafesztiválon és a Szőregi Rózsaünnepen. Utóbbira már az idei meghívó is megérkezett. Kapós a csapat – mutatott rá Galamb Sándorné Mária. Hozzátette, azon túl, hogy a tánccsoport tagjai számos oklevéllel rendelkeznek, három országos arany, va­­lamint két országos kiemelt arany minősítéssel büszkélkedhetnek.