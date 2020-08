Csak a csárdákban lehet idén szeptemberben halfesztiválozni

Kibővített terasszal és óriásbográccsal várja a vendégeket az elmaradt Tiszai Halfesztivál hétvégéjén több megyei halászcsárda. Érdemes időben helyet foglalni, ezek az éttermek ugyanis rendezvény nélkül is telt házzal üzemelnek szombatonként és vasárnaponként.

Idén 24. alkalommal rendezték volna meg Szeged legnagyobb gasztronómiai programját, a Nemzetközi Tiszai Halfesztivált. Mivel azonban tömegrendezvényeket augusztus 15-e után sem lehet tartani, a szervezők sem ezt, sem a Partfürdőn lévő Halfőző versenyt nem szervezik meg.

Frank Sándor főszervező, Venesz-díjas mesterszakács azonban elárulta: szeptember 4. és 6. között ennek ellenére sem maradnak a szegediek és a városba látogatók halászléünnep nélkül.

– Több halászcsárda összefogásával egyfajta mini fesztivált tartunk szeptember első hétvégéjén. A résztvevő vendéglátóhelyek kibővített terasszal és látványkonyhával várják a vendégeket. Bár a 3500 literes bográcsot idén nem állítjuk fel, 1000-1500 fős bográcsban így is főzzük majd a halászlevet, illetve a teraszon halat is sütünk – beszélt a tervekről Frank Sándor.

Az éttermekben pedig a hagyományos, ültetett kiszolgálás mellett arra is lesz lehetőség, hogy a rakparti hangulatot idézve, sörpadokon ülve fogyasszák el a halászlevet a vendégek. Az óriásbográcsban rotyogó éte­lért ez esetben ugyanúgy nekik kell sorba állniuk.

Az akcióban többek között a Fehértói, Roosevelt téri, Kiskőrössy, Öreg Kőrössy és Algyői halászcsárdák vesznek részt, de a győri és a budapesti szegedi halászcsárda is csatlakozott. Frank Sándor szerint érdemes minél hamarabb asztalt foglalni, ugyanis ezek a vendéglátóhelyek már most is nagyjából 75 százalékon üzemelnek, hétvégenként pedig rendezvény nélkül is telt ház van.

– Bár a mi vendégkörünk nagyjából felét a szerbek és románok adták, akik most elmaradnak, a kiesést a belföldi vendégek pótolják. Sokan utaznak most országon belül, akár csak azért, hogy egyenek egy jót – beszélt tapasztalatairól a csárdatulajdonos.