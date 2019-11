Csak a rezsit kell fizetniük a bérlakásban

Jól felszerelt, bérletidíj-mentes otthonokat kapnak a 18 és 35 év közötti fiatalok Deszken. Többen ingyenes képzéseken is részt vehetnek.

63 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a deszki önkormányzat az Esély otthon című pályázaton. A fejlesztés célja, hogy a Deszken élő 18 és 35 év közöttiek számára alapvetővé váljon a helyben maradás, ezáltal javítva a település népességmegtartó erejét és versenyképességét.

– A pályázati összeg kisebbik része szolgálta az építkezést, így saját forrásból csaknem 20 millió forinttal egészítettük ki. A pénzből a Petőfi utcai régi bérházat építettük át és bővítettük ki. Három különálló, 40-50 négyzetméteres garzonlakást tudunk kialakítani, ezeket két éven keresztül bérletidíj-mentesen tudják használni az érintettek. Az ingatlanokat pályázati úton osztottunk ki a fiatalok között, akiknek több feltételnek is meg kellett felelniük, például hogy legyen munkahelyük és vállaljanak közösségi munkát helyben. Abban bízunk, hogy nem csupán albérletként tekintenek majd rá a nyertesek, hanem deszki életkezdésük megalapozásaként is – mondta el a Délmagyarországnak Király László polgármester.

Megtudtuk, a lakások jól felszereltek, a gáztűzhely, a mosógép, a mikrohullámú sütő és a hűtő mellett televízió és laptop is van bennük. Csupán a rezsit és a közös költséget kell majd fizetniük az új lakóknak, az egyik ingatlanba egy kisgyermekkel költöznek be. Jelenleg a fűtésen dolgoznak a szakemberek, a tervek szint még ebben a hónapban beköltözhetnek az új lakók.

Fotó: Karnok Csaba

A 2021. március 31-ig tartó projektben életpálya-tervezést segítő ingyenes képzési lehetőségeket is kínálnak az Y-generációnak kommunikációs tréningek, számítógépes, nyelvi, üzleti, hazai és EU-s pályázati, pénzügyi tanfolyamok formájában. Mindezeket kiegészítve személyes álláskeresési, pályázati és vállalkozásindítási tanácsadást is nyújtanak számukra. A településvezető azt mondja, céljuk, hogy a fiatalok helyben megtalálják számításaikat, például saját vállalkozás indításával, a résztvevők közül már ketten is ilyen terveket szövögetnek.