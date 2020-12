Családias iskola a belvárosban

A koronavírus miatt a legtöbb általános iskola – egyelőre úgy tűnik – nem, vagy csak online tud nyílt napokat tartani, így a leendő elsősök szülei számára megnehezedett az iskola­választás. Nekik segítünk intézménybemutató sorozatunkkal. Ismerjék most meg a Zrínyi Ilona Általános Iskolát.

Jövőre ünnepli fennállásának 90. évfordulóját a Zrínyi Ilona Általános Iskola. A nagy múltú intézmény falai között már több generáció felnevelkedett: egykori diákok gyermekei járnak ide, sőt a tantestület egy része is régebben itt koptatta a padokat. Balogh Kinga intézményvezető éppen ezt a családias hangulatot emelte ki, amikor beszélni kezdett az iskoláról. Mint fogalmazott, itt nem lehet észrevétlennek maradni, hiszen úgy működnek, mint egy nagy család: mindenki ismer mindenkit.

– Oda is figyelünk egymásra, mindenki segít azoknak, akiknek erre szükségük van. Azt gondolom, ha ezt látják a gyerekek, máris egy jó példa van előttük – fogalmazott.

Az iskolában jövőre két első osztály indul, az előző évek tapasztalatai alapján 20-25 fővel.

– A kiemelt tantárgy az angol, amelyet első osztálytól kezdve játékos formában tanítunk, felső tagozatban már emelt óraszámban. Szintén emelt óraszámban van matematikaoktatás, magyarból pedig 5. osztálytól tagozatos nívócsoportok működnek. Mindezeknek köszönhetően a kompetenciafejlesztés ma­­ximálisan megvalósul, hi­­szen a méréseken ezt a három tárgyat nézik. Ráadásul ezeknek a pluszóráknak köszönhetően diákjaink különtanárok felkészítése nélkül is be tudnak kerülni a legjobb középiskolák legjobb tagozataira – mondta el Balogh Kinga.

A Zrínyiben nagy hangsúlyt fektetnek a mozgásfejlesztésre is. Alsó tagozaton társastánc­ok­­tatás zajlik hazánk egyetlen világbajnok táncospárja, Szabó Anita és Balogh Csongor közreműködésével, amelyhez tükrös táncterem áll rendelkezésre. A manuális készségfejlesztésről pedig a kézműves szakkörök mellett háztartástanórák is gon­­doskodnak.

– Szeretnénk a gyerekeket a gyakorlati életre is felkészíteni, így a felsősök technikaórán a tankonyhánkon sütnek-főznek, de megtanulnak varrni is – sorolta az intézményvezető.

Az iskolában fontos szerepet kap a hagyományőrzés, az értékek továbbörökítése mellett ugyanakkor az új módszereket is igyekeznek a mindennapokba beilleszteni. Így fordulhat elő például, hogy a robotika éppúgy jelen van az oktatásban, mint a szorobán vagy a hagyományos szegedi játék, a turul.

– Tavaly vezettük be a komplex alapprogramot, amely készség- és képességfejlesztésre irányul, hogy megakadályozzuk a nagyobb lemorzsolódást. Emellé pedig jövőre elindítjuk sakkpalotaprogramunkat is, hiszen ez a logikai képességfejlesztő sport minden tantárgyhoz segítséget adhat a gyerekeknek – beszélt az iskola két legfontosabb újításáról Balogh Kinga.

A nyílt napokat a Zrínyiben interaktív játékos feladatokkal helyettesítik, így tudják az érdeklődőkkel tartani a kapcsolatot. A helyes megoldásokkal a gyerekek aranykulcsokat gyűjthetnek, amelyeket jutalmakra lehet majd beváltani. Emellett készült egy kisfilm is az iskoláról, amelyet a honlapon lehet megtekinteni.