Diákbarát suli a Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola

A koronavírus miatt a legtöbb általános iskola egyelőre úgy tűnik nem, vagy csak online tud nyílt napokat tartani, így a leendő elsősök szülei számára megnehezedett az iskola­választás. Nekik segít intézménybemutató sorozatával a Délmagyarország. Ismerjék most meg a Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát.

Két első osztályt indít szeptemberben a Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Kiss László igazgató elmondta, mindkét osztály általános tantervű lesz, de választani lehet a hagyományos testnevelés és a 3+2-es rendszer között. Utóbbi azt jelenti, hogy a heti 5 órából kettőt focival váltanak ki.

Az intézményen belüli sportoláshoz egyébként ebben az iskolában különlegesen jó feltételek állnak rendelkezésre, hiszen a hatalmas tornaterem mellett egy szabadtéri multifunkcionális műanyag pályával és egy szabadtéri kézilabdapályával is rendelkeznek, sőt a füves udvar is alkalmas arra, hogy ott friss levegőn mozogjanak a gyerekek.

Negyedik és ötödik osztályban emellett úszni is viszik a diákokat, délutánonként pedig atlétika- és zumba- foglalkozásokat is tartanak.

Az iskolába jelenleg 411 gyerek jár, az osztályok 22-27 fősek. A jövőre 40. születésnapját ünneplő intézményt 2009-ben újították fel teljeskörűen: új nyílászárókat és modern hőszigetelést kapott az épület, illetve kialakítottak egy speciális nyelvi labort, két számítástechnika termet és egy szabadtéri oktatóbázist, ahol rendszeresen tartanak tan­órákat.

Felügyeletet reggel 7-től délután 5 óráig biztosítanak a gyerekek számára, a napközis csoportokat pedig osztályonként működtetik.

– Alsósoknak logikai tehetséggondozó szakkört tartunk, ami a matematikakompetenciát fejleszti – mondta Kiss László.

– A kiválasztott gyerekek ötödiktől matematika nívó csoportokban tanulhatják magasabb szinten ezt a tantárgyat. De tartunk első osztálytól informatikai szakkört és ekkor indítjuk a nyelvoktatást is, igény szerint angol vagy német nyelven. Felső tagozatban ezt már heti 5 órában tanulhatják a diákjaink. A tehetséggondozás mellett ugyanakkor a felzárkóztatás is fontos része pedagógiai programunknak. Gyermekközpontú intézményként működünk. Az a cél, hogy a diákok itt jól érezzék magukat. A testnevelésórákon például évek óta nem a teljesítménykényszer, hanem a mozgás megszerettetése dominál. Azóta nincsenek is kifogások vagy otthon „felejtett” felszerelések – mosolygott az intézményvezető.

Az iskola negyedik éve részt vesz a Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra programban is, amely során a tanórákba építve ismertetik meg a gyerekeket a gyalogos és kerékpáros, illetve a tömegközlekedés szabályai­val. Művészetoktatást saját tanárokkal, a tanórák után közvetlenül tartanak: színjáték és festészet tanszak közül választhatnak az érdeklődők.

Az iskola eddig minden évben tartott bemutató foglalkozásokat leendő elsősöknek, idén azonban bizonytalan, hogy ezeket meg tudják-e szervezni. A beiratkozáskor azonban szívesen fogadják akár a körzeten kívüli gyerekeket is.