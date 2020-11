Drágán cseréltet ablakokat az IKV a szegedi Fidesz szerint

A piaci árnál drágábban cseréltet ki huszonnyolc önkormányzati lakáson ablakokat és erkélyajtókat az IKV, Chovanecz Kata szerint. A fideszes képviselő azt is aggályosnak tartja, hogy nem ismerhették meg a beruházás részleteit, így tulajdonképpen nem is tudták a képviselők, hogy mit szavaztak meg pontosan.

Majdnem meghiúsult a kilencedik napirendi pont megszavazása a közgyűlés pénzügyi bizottságának múlt heti ülésén, mert az IKV hiányos dokumentumot nyújtott be a testület elé. A lényeg egyébként az, hogy a városi ingatlankezelő cég huszonnyolc, száz százalékban önkormányzati tulajdonú lakáson cserélteti ki az ablakok és az erkélyajtók egy részét, majdnem 25 millió forint értékben. Miután ehhez a napirendhez értek a képviselők, többen is jelezték, hogy nem tudják megszavazni az előterjesztést, mert az tulajdonképpen semmilyen konkrétumot nem tartalmaz a már említett két adaton kívül. Vagyis az IKV úgy vitte be a pénzügyi bizottság elé az igényét, hogy nem osztottak meg szinte semmit arról, hogy mire és hogyan akarják elkölteni a 25 millió forintot. A napirendi pontot emiatt el is tolták az ülés végéig. Azért addig, mert közben az IKV munkatársa elszaladt, és megszerezte a teljes dokumentumot. Ennek a tanulmányozására azonban a bizottsági tagoknak csak pár percük volt, nem tudták alaposan átnézni.

Chovanecz Kata, aki nem tagja a bizottságnak, de fideszes önkormányzati képviselő, a Délmagyarországnak elmondta, hogy miután az árajánlatot senki nem kapta meg a bizottsági ülésen, csak egy nyomtatott példányt küldtek körbe egy percre, így hétfőn közérdekű adatként kikéri az anyagot, mint hiánypótlást.

Ráadásul szerinte nem is ez a legnagyobb gond, hanem, hogy az IKV folyamatosan ugyanazoktól a cégektől kér be árajánlatot, holott számtalan helyi vállalkozás foglalkozik hasonló tevékenységgel, sok esetben jóval kedvezőbb árakon.

Chovanecz Kata szerint nem lehet tudni, hogy pontosan hány ablakról és erkélyajtóról kötöttek szerződést. Elmondta, hogy a megjelölt ingatlanok fele panellakás, ahol jóval olcsóbb a nyílászárók cseréje, mint például a téglaépületekben.

A képviselő több vállalkozóval is beszélt, akik árajánlatot is adtak neki. Volt, aki azt mondta, hogy ablakot-nyílászárót több helyről is be lehet szerezni, nyilván többféle elvárással. Például egy 120×90-es méret 35-50 ezer forint között mozog. Beépítése a régi kibontásával esetleges eltakarításával együtt 40 ezer forint, ebben még akár a festés előkészítése is benne van az ablakok körül, ha nagyobb munkálatról van szó.

Chovanecz Kata szerint tehát az IKV ennél a 25 milliós ajánlatnál valószínűleg olcsóbban is megúszhatta volna a nyílászárók cseréjét. Ahogy fogalmazott: az pedig ebben a pandémiás helyzetben kifejezetten elvárható körültekintést igényelne minden beruházás tekintetében az önkormányzati cégtől, de szerinte a tapasztalat azt mutatja, hogy „az IKV-nál mindig felfele fog a toll.”