Bohócok lepték el a Csongor teret – Fotók

Kilencedik alkalommal szervezte meg farsangi mulatságát a családjukból kiemelt gyermekeknek a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. Közösségüket is erősítették a programmal, a kamaszok közös műsorral készültek, míg a kisebbek kedvenc karakterük bőrébe bújtak.

-Először veszek részt ezen a farsangon, rendőrnek öltöztem, bár nem szeretnék az lenni, szerettem volna kipróbálni milyen ez – mondta a 12 éves Babrányi Róbert, aki Csanádpalotáról érkezett. Elárulta, internetről rendelték a jelmezt, ami nagyon tetszik neki. Róbert produkcióval is készült, bemutatta, hogy járőrözik egy igazi rendőr. Donkáné Blázs Mónikának négy nevelt gyermeke van, beöltöztetésükben két sajátja segített neki. A 7 éves Barbi tündérnek öltözött, húga Annamária Minnie egérnek, az ikerfiúk pedig bohócjelmezt kaptak. – Anna a nővérem festette ki az arcom, ő boszorkány lett – magyarázta a Disney figurának öltözött kislány. Igen népszerű volt még Drakula és Joker karaktere, főként a fiúk körében.

-Kilencedik alkalommal szervezzük meg a hagyományos farsangi mulatságunkat. Ide most a Csongrád megyei lakásotthonunkban, valamint nevelőszülőknél élő gyermekeket hívtuk meg. Ez is az élménypedagógiai programunk része, hogy olyan élményeket nyújtsunk számukra, amelyekkel erősödhet a közösségük – fejtette ki Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója. A szolgáltató régóta törekszik arra, hogy a környéken élőket is bevonja tevékenységébe, intergenerációs programjuk részeként a hozzájuk járó nyugdíjasok is részt vettek a mulatságon. Nem üres kézzel érkeztek, több száz fánkot sütöttek a gyerekeknek, Piroska három dobozban 70 darabot hozott, amely pillanatok alatt elfogyott.

Az öt megyei lakásotthonból érkezett fiatalok műsorral készültek, láthattunk roma táncot, a „hódmezővásárhelyi betyárok” közös dalát, és a Dirty Dancing film nagysikerű jelenete is felelevenedett szombat délután. A Foltán József Lakásotthon kamaszai egy komplett táncprodukcióval álltak színpadra, a koreográfiát közösen találták ki. Táncukkal egyben megnyitották a tini diszkót, amit csak a jelmezverseny eredményhirdetése szakított félbe, ahol természetesen minden jelmezest díjaztak.