Egy klubban a Mollal a szegedi Florin – Fotók

Minden gépsorát fertőtlenítőszerekre állította át a szegedi Florin a járványhelyzetben, de így is csak a belföldi igényeket győzik. Rekordidő alatt készült el egy új gyártócsarnok, a keverőtartályokat leszámítva szinte csak Csongrád megyei alvállalkozókkal.

A járványügyi vészhelyzetben egy klubba került a Mollal a szegedi Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., 340 tonna fertőtlenítőszert gyártanak hetente, és rajtuk kívül van még 30–40 kisebb piaci szereplő. Napi egy tartályautó alkohol érkezik a Kenyérgyári útra 20 tonnás rakománnyal, és ez el is fogy. Amikor ugrásszerűen megnőtt az igény a fertőtlenítőszerekre, napok alatt elfogyott a raktárkészletük, a beszállítók egyszerűen nem győzték alkohollal, így akadozott a gyártás.

Heti 120 tonna

– Az Innovációs és Technológiai Minisztérium is érzékelte a problémát, és leültette egy asztalhoz a négy hazai alkoholbeszállító céget, valamint a két nagy gyártót, bennünket és a Molt, azóta folyamatos az ellátás – mondja Barta Attila. A cégvezető hangsúlyozza, békeidőben nem csak fertőtlenítőszert gyártottak, mára azonban minden gépsort, a teljes kapacitást erre állították rá. Így azután a januári heti 25–30 tonnáról felmentek 100–120-ra, és ez napról napra nő, másra nincs is energiájuk. Darabszámban 50–60 ezerből 300–400 ezerre nőtt a termelésük – ugyancsak hetente.

A járvány előtt közel 500 különböző háztartás-vegyipari és kozmetikai termék készült náluk, és ebből csak 10 százalékot jelentenek a fertőtlenítőszerek. A megnövekedett igényekre reagálva, rekordgyorsasággal, 5 hét alatt felépítettek egy új gyártócsarnokot, csak a fertőtlenítőszerre. Májusban 4-én tervezik indítani benne a próbagyártást, ami a hónap közepére érheti el az „üzemi fordulatszámot”.

Lehetetlen nincs!

– Decemberben elkezdtük az irodaépület energetikai felújítását, január végén érkeztek az első plusz igények, februárban még csak topogott Európa, és igazán az olaszországi fejlemények ijesztettek rá mindenkire – mondja a cégvezető, hozzátéve, az új gyártócsarnokhoz az első kapavágás március 20-án háromnegyed négykor történt meg. Megtudjuk, a szaktárcával március 10-én kezdődtek a tárgyalások, ami átírta a fejlesztési elképzeléseiket.

Eredetileg később és más csarnokot terveztek építeni, ám az nagyobb leállással járt volna, erre pedig nem volt idő, az új felépítését egy másik helyen pedig megúszták kétszer két óra leállással. – Amikor megkerestem a hódmezővásárhelyi Z-Door Kft.-t, hogy mennyi idő alatt kellene felhúzniuk a 2000 négyzetméteres csarnokot, azt mondták, lehetetlen, de megpróbálják. Éjjel-nappal dolgoztak, és sikerült – mondja Barta Attila.

4–5 hónapból 4–5 hét

Szinte mindent szegedi vagy Csongrád megyei cég csinált, egyedül a hét robbanásbiztos bekeverő tartályt nem. Ott is úgy kezdték, hogy lehetetlen, azután a 4–5 hónapból 4–5 hét lett. Az új csarnok csomagoló gépsorait is szegedi cég szállítja, 5 literestől az 50 milliliteresig sokféle kiszerelésben gyártják a fertőtlenítőszert, napi 100 ezer darab terméket tudnak majd készíteni.

Normál menetben ez sokkal több időt vett volna igénybe, de a minisztériummal egyeztetve, a szakhatósági engedélyeket meggyorsítva rekordidő alatt készült el az 1,3 milliárd forintos beruházás, indulhat meg a gyártás. A hét közepétől egyébként a Florin is létfontosságú cég lett, katonák azonban még nem jelentek meg náluk.

600 milliós március

– Kezdetben alkohol nem volt elegendő, majd a csomagolóanyag lett szűk keresztmetszet, új flakonfújó szerszámokat kellett készíteni. A pumpa szinte teljesen elfogyott, muszáj volt átállni az úgynevezett mosogatószeres kupakra, csak ez volt itthon – avat be a meglepő részletekbe a szakember. Hozzáteszi, az olcsó kínai szórófej és pumpa gyorsan eltűnt a piacról, ami meg maradt, az 6 forintosból 20 forintos lett.

A felfutással a tavalyi 2,5 milliárd forintos árbevétel idén akár a háromszorosa is lehet. A 180 millió forintos forgalmú januárt 600 millió forintos március követte, és csak ezután indul be az új gyártócsarnok. A pluszban sok egyéb mellett ott volt az a 40 ezer félliteres fertőtlenítőszer is, amit az érettségizőknek szállítottak ki a héten – az ország minden vizsgázója és tanára a Florin BradoLife márkanevű termékével „mossa kezeit” hétfőtől.

Teljes ellátás

Január elején 90-en dolgoztak a Florinnál, mára 150 körüli a létszám. Eddig két műszakban dolgoztak, az új csarnokkal azonban folyamatos lesz az üzem. Ma is keresnek munkatársakat, a március 1-je után felkerülő állásajánlatok között van beszerzési vezető, titkársági asszisztens, raktáros, gépjárművezető, belföldi áruterítő, takarító, beszerző, gépszerelő, kiszerelő, kézi csomagoló is.

– Meg is becsüljük a kollégákat. Kezdetben csak az ételszállításról tárgyaltunk a Monster Downtown étteremmel, de úgy alakult, hogy kitelepültek hozzánk és van meleg étel, illetve biztosított a napi három étkezés a dolgozóknak. Nem tudni, hogy a jó ellátásnak köszönhető-e, mindenesetre senki sem beteg, nincs táppénzen, az emberek átérzik a felelősséget – mondja Barta Attila.

Magyar tulajdonban

A céget 1957-ben Szegeden alapították, ma is magyar tulajdonban van. Míg a kezdetekben szappant, hajolajat, valamint körömlakkot gyártottak, mára Magyarország legszélesebb kapacitással rendelkező háztartási, vegyi és kozmetikai termék gyártója lett a Florin. A saját márkák gyártása mellett több ismert terméket is bérmunkában készítenek, ilyen például a Helia-D, a WU2, a Bip, az Ultra vagy a Komfort is. A fertőtlenítő- és higiéniai szerek mellett férfi és női kozmetikumokat, haj- és lábápolási termékeket, valamint háztartási tisztítószereket is gyárt saját márkanevek alatt a Florin.