Egyre többen vizsgáznak online

Április vége óta a nyelvvizsgát akár otthonról is letehetjük. Az online nyelvvizsgákra eddig csaknem kétezren jelentkeztek, négy nyelvvizsgaközpont szolgáltatásai közül választhatnak az érdeklődök.

– Kevesebben vizsgáznak most nálunk, mint ahogy ebben az időszakban szoktak, ám egyre több az érdeklődő. Április végén kaptunk engedélyt arra, hogy három nyelvvizsgaközpont vizsgáit online is letehessék rajtunk keresztül a jelentkezők – tudtuk meg Végh Zsuzsannától, a Katedra Szeged Nyelviskola ügyvezetőjétől. Hozzátette, sokan idegenkedtek ettől a formától, ám a közeljövőben ez valószínűleg változni fog.

28 nyelvből lehet választani

A kormányrendelet alapján, a veszélyhelyzet idején az arra alkalmas vizsgaközpontok online módon is szervezhetnek nyelvvizsgát annak érdekében, hogy a rendkívüli körülmények között is biztosított legyen ez a lehetőség még akár az egyetemi, főiskolai felvételihez számító többletpontok miatt is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményéből kiderült, négy nyelvvizsgaközpontnál, 28 nyelvből szervezhető online nyelvvizsga.

Végh Zsuzsanna lapunknak elmondta, az otthoni vizsga úgy zajlik, mint az online tanulás: a vizsgázó a számítógép előtt ül, be kell kapcsolni annak kameráját, vagy van olyan vizsgahely, ahol személyazonosító szoftvert alkalmaznak. A vizsga elején be kell mutatni a személyazonosító okmányt, a kamera vagy a szoftver segítségével ellenőrzik, hogy az a diák vizsgázik-e, aki bejelentkezett.

Mérföldkő a tanulmányokban

A nyelviskola vezetőjének az a tapasztalata, hogy nem csak azok jelentkeznek online nyelvvizsgára, akiknek a felvételi miatt fontos a többletpont. Szerinte aki készült, betervezte a vizsgát és olyan szinten tart, nem halasztja el.

– Sokan nem azért mennek el nyelvvizsgázni, mert kötelező, hanem mert ez a tanulmányaikban mérföldkövet jelent. Visszaigazolást, hogy holt tart a tanulásban, ezért is fontos, hogy egy hónap kihagyás után újra lehetőség nyílt erre – magyarázta.

A német és az angol a legnépszerűbb

Bár az előzetes terv az volt, hogy az online nyelvvizsga várhatóan angol és német nyelvből lesz elérhető, ez három nyelvvizsgaközpontnál – iTOLC, TIT, Euroexam – így is lett, azonban az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. további 26 nyelvből biztosít lehetőséget a vizsgázásra. Szegeden a Katedra mellett az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézetében és a TIT nyelviskolában van mód online megszerezni a nyelvvizsgát. Az országos adatokból kiderült, az online nyelvvizsgákra eddig több mint kétezren jelentkeztek, létszámuk folyamatosan bővül.