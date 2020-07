Éjszaka nem hűl le a burkolt város

Nem is nappal, hanem inkább éjszaka lehet észlelni nagyobb hőkülönbséget a belvárosi és a zöldövezeti részek között. Nemcsak a zöldterület, a házak árnyéka is sokat számít, tudtuk meg a meteorológustól.

Bár ezen a nyáron igazán tartós hőhullám még nem volt, egy forró napon a rókusi Tesco környéke után oázisnak tűnt a Petőfi Sándor sugárút fasora a villamossínek mentén. Korábbi cikkünkben Ürge-Vorsatz Diá­na, a neves magyar klímakutató magyarázta el: a városok sötét felszínei – a sok betonfelület, tető – nem verik vissza a napsugarakat, hanem az energia nagy részét elnyelik, és hő formájában visszasugározzák.

Kialakul a hőszigetjelenség: a belvárosban jó pár fokkal me­legebb van, mint a város szélén, zöldövezetekben. A klímaberendezések működése is fűti a városi utcákat.

Aszfaltnál nem mérnek

Jól érzékeljük, hogy sokkal for­­róbbak a város térkövezett, be­­tonozott részei? Mekkora hő­különbséget lehet tapasztalni bel- és külterület között? – kérdeztük meg Tóth Tamást, az MTVA és az OMSZ meteorológusát. Szegeden két, az Országos Meteorológiai Szolgálat által üzemeltetett, hivatalos mérőállomás van: az egyik jól elhelyezett külterületi mérőállomás, egy kilométerrel nyugatra a vá­­roshatártól, a városhatás csak keleti áramlásnál biztosíthat kis hőtöbbletet.

A másik abszolút belvárosi környezetben, a Szegedi Tudományegyetem kezdeményezésére az Ady térre települt, bár ott sok a zöldterület. A tapasztalatokat e két műszer adatai alapján osztjuk meg az olvasókkal. A forró aszfalt fölött jóval melegebbet lehetne mérni, de oda nem lehet mérőállomást telepíteni.

A burkolt tér melegebb

Szeged esetében átlagban nem olyan rossz a helyzet. A fák, épületek leárnyékolta belvárosi részeken nagyon meleg nyári napon még kevesebbet is mutathat a hőmérő. A Széchenyi tér platánjait például azért lenne jó megóvni minél tovább, és jóval kivágás előtt elültetni az utódaikat, hogy a tér klímáját meg tudjuk tartani. A mediterrán vi­­dékeken nem véletlenül építették szorosan egymás mellé a házakat. Ha van árnyék és tud szellőzni is az utca, nem elviselhetetlen a forróság.

A letérkövezett, lebetonozott nyílt tereken viszont, mint a Klauzál tér, vagy éppen a rókusi Tesco környéke, pár fokkal melegebb lehet.

Nem hűl le a belváros

Az igazán jelentős különbsé­get, derült ki Tóth Tamás szavaiból, éjszaka lehet észre­venni. Nappal külterületen is felforrósodik a levegő, de éj­­szaka a beépítetlen környezet sokkal jobban lehűl.

A külterületi mérőállomáson tapasztalták: tartós, harmincnégy-harmincöt fokos hőhullámok idején a város belső részein 20 fok felett marad a hőmérséklet, a külterületen fokokkal süllyed alá, már késő este is. Akár 5-6, extrém esetben több mint 7 fokos is lehet a különbség – a legnagyobbat akkor lehet mérni, amikor száraz a levegő és szélcsendes, derült az éjszaka. Külterületen tehát a forró periódusokban is az épületek átszellőztethetők, míg a belvárosiakhoz nem ér el a megkönnyebbülés.