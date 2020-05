Előrébb léphetnek a falvak

Egy tucatnál is több pályázati lehetőséget hirdettek meg a kistelepüléseknek. Tiszasziget és Ópusztaszer is fejleszteni szeretne a Magyar Falu program lehetőségeit megragadva.

Az önkormányzati tulajdonban lévő utak, hidak és járdák építését és felújítását, valamint a közösségi terek korszerűsítését célzó pályázatok a legnépszerűbbek megyénkben a Magyar Falu programban – erről Nagy Attila Gyula, a Terület-, Gazda­ság- és Turizmusfejlesztési Bi­­zottság elnöke tájékoztatta la­­punkat.

Üllés polgármestere hozzátette, a népszerűségi sorban a települések karbantartását szolgáló eszközök beszerzését segítő kiírás következik, de a tanyagondnoki buszokra is so­­kan nyújtanak be kérelmet.

Emellett a programban le­­hetőségük van az ötezer lé­­lekszám alatti falvaknak forrást igényelni: közösségszer­vezők foglalkoztatásának tá­­mogatására, az óvodák játszó­udvarainak és a nyilvános játszótereknek a felújítására, to­­vábbá orvosi szoílgálati lakás építésére, orvosi rendelők építésére és renoválására, valamint orvostechnikai eszközök beszerzésére.

Ferenczi Ferenc polgármestertől megtudtuk, Tiszaszige­ten már két pályázatot be is nyújtott az önkormányzat. Eb­­ből az egyik a lakópark útfelújítása, erre 30 millió forintot szeretnének nyerni, míg a má­­sik kérelem egy közösségszervező foglalkoztatásának támogatásáról szól. További két pályázati anyagon is dolgoznak, mert a főtéri játszóteret 5 millió forintból tervezik modernizálni, és szintén ilyen értékben eszközöket is szeretnének venni a településrendezéshez.

Ópusztaszeren is az útfejlesztés a cél. Kismárton Ildikó, az önkormányzat pályázati iro­­dájának vezetője elmondta, a beruházásra 7 millió forint tá­­mogatást igényeltek, valamint orvosi eszközök vásárlására 3 millió forintos összegre nyújtotta be kérelmét az önkormányzat.

A Magyar Falu programon belül nemcsak önkormányzatok és egyházak, hanem ci­­vil szervezetek is pályázatot nyújthatnak be, infrastruktúrafejlesztésre 6, míg programszervezésre 2 millió forintot nyerhetnek.