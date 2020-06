Közös sajtótájékoztatót tartott ma Márki-Zay Péter, az MMM elnöke, Hódmezővásárhely polgármestere és Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, amit a polgármesteri hivatal gyorshír szolgálata hirdetett meg.

Elmondták, a találkozójukon a helyi fehérjefeldolgozó cég telephelyének bűzéről is tanácskoztak. Szabó Tímea ígéretet tett, hogy a parlamentben is képviseli az ügy megoldását. A sajtótájékoztatón szó esett az ellenzéki előválasztásról is.