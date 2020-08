Évek óta elhanyagolt a sziksósi horgásztó

Fellendítenék a horgászéletet Kiskundorozsmán, azonban ehhez arra lenne szükség, hogy rendezzék a Sziksós-tó Horgásztó környezetét, amit évek óta senki sem tett meg. A településrész képviselője szerint jó megoldás lenne, ha bérbe adnák magánszemélynek vagy egyesületnek.

Sziksósfürdőn a strandra százmilliót költöttek már az évek alatt, de a horgásztót senki sem veszi kezelésbe, dzsumbuj az egész, senki sem jár oda – ezzel a panasszal keresték meg lapunkat a napokban a dorozsmai horgászok. Szerintük elfogadhatatlan, hogy a városi tulajdonú, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. fenntartásában lévő Sziksós-tó Horgásztóval nincs, aki foglalkozzon.

Hozzátették, utoljára akkor tudtak ott halat fogni, amikor még a helyi horgászegyesület kezelte a területet.

Megkerestük a fenntartó városi céget, hogy terveznek-e a jövőben környezetrendezést, fejlesztést végezni a sziksósfürdői tónál, de kérdésünkre több nap várakozás után sem kaptunk választ. Ezért a településrész önkormányzati képviselőjét, Mihálffy Bélát is megkerestük, aki arról számolt be lapunknak, hogy ezek a panaszok hozzá is elértek, sokan hiányolják azt a virágzó horgászparadicsomot, ami egy évtizeddel ezelőtt Kiskundorozsmán és környékén volt.

Megtudtuk, évek óta nincs halgazdálkodás az amúgy jó vízi adottságokkal rendelkező településrészen, haltelepítés sem volt már évek óta a horgásztóban. Mihálffy azt mondta, célul tűzték ki, hogy fellendítik a horgászéletet, ezért megkereste a Szegedi Sport és Fürdők Kft. új ügyvezetőjét, Pappné Nagy Katalint. Együttműködő volt az igazgató, és ígéretet tett arra, hogy felmérik a tó állapotát és azt is, hogyan lehetne megújítani. A járványhelyzet okozta takarékoskodás miatt azonban vélhetően idén már nem lesz lehetőségük a korszerűsítésre.

Mihálffy Béla lapunknak elmondta, javaslatot tett arra is, hogy amennyiben a cégnek nincs forrása a horgásztó üzemeltetésére és fejlesztésére, akkor a város adja azt hosszú távú bérbe egy magánbefektetőnek vagy egy horgászegyesületnek. Így ők rendeznék a területet, ezzel kedvezve a horgászat szerelmeseinek.