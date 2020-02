Évtizedek után kap világítást a focipálya

Csaknem 100 millió forintot fordítanak a következő hónapokban a csengelei focipályára. A létesítmény világítást kap, és mellé építenek egy új öltözőt is. A fejlesztés nagy részét a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza, a 8 millió forintos önrészt az önkormányzat speciális feltételekkel vállalta.

Bár Csengelén 8 korcsoportban nagyjából százan fociznak, a csapatok meglehetősen spártai körülmények között tudnak csak edzeni a faluban. Tornaterem híján csak szabadtéri le­­­hetőségeik vannak, az 1970-ben épült nagy pályát ráadásul kizárólag megfelelő fényviszonyok között tudják használni. Világítása ugyanis nincs.

– Ősszel és tavasszal ez meglehetősen nagy gondot jelent, hiszen a felnőttek és a gyerekek is csak 4 óra után érnek rá edzeni, márpedig ebben az időszakban korán sötétedik, és nem mindenki fér el a világítással rendelkező, műfüves gyakorlópályán – mondta el Kun-Szabó Tibor, a Csengelei Községi Sport Egyesület el­­nöke. Hamarosan azonban meg­­oldódik ez a probléma, 38 millió forintból ugyanis 6 kandeláberes világítást építenek ki a focipálya köré.

– Ez alkalmas lesz majd 350 luxos fényerőre is, amely a mérkőzések megvilágításához kell, de 220 luxon is üzemeltethető lesz, sőt fél pályát is meg lehet majd vele világítani – mondta el az elnök. Emellett megvalósul egy másik, régóta tervezett beruházás is: 55 millió forintból a régi öltöző elé építenek egy 170 négyzetméteres újat is.

– Nagyon kellemetlen mó­­don eddig a meccseket úgy kellett szerveznünk, hogy miután egy csapat átöltözött, kicuccolt a buszba, hogy a közben érkező következő csapat is tudjon hol öltözni. A bővítéssel ez a méltatlan helyzet is megszűnik – mondta Kun-Szabó Tibor.

A beruházás jelentős részét a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza TAO-forrásból. Az önkormányzati önrész 8 millió forintos biztosítását a képviselő-testület azzal a feltétellel fogadta el, hogy Kun-Szabó Tibor vállalta: ha a beruházás mégsem valósul meg, ezt az összeget magánemberként ő fizeti vissza. A világítás kiépítése egyébként a földmérésekkel már meg is kezdődött.