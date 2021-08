Ezért érdemes Szegedre látogatni!

Sisi, Rotschild Klára és a szabadtéri játékok miatt választják legtöbben Szegedet idén nyaralási helyszínükként. A családosok egy hetet töltenek a megyeszékhelyen, de ez idő alatt a környező települések attrakcióit is megtekintik.

Szeged is ott van azon városok sorában, amelyek a legtöbb vendéget vonzzák hazánkban nyáron – derült ki a szallas.hu legfrissebb felméréséből. Megkérdeztük Ács Szilviát, a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy mik a tapasztalatok helyben. Közölte:

az elmúlt két hónapban jelentős élénkülést tapasztalnak a turizmus területén a megyeszékhelyen, éppen ezért abban bíznak, hogy legalább olyan számokkal zárják majd a szezont, mint tavaly, amikor 112 149 vendég összesen 234 998 éjszakát töltött el Szegeden.

Ács Szilvia elmondta: a szálláshelyek közül is többen jelezték feléjük az élénkülést, főként a családosok választják most nyaralásuk helyszínéül a megyeszékhelyet. Azt tapasztalják, hogy a családosok egy hetet töltenek a városban, míg azok, akik a Szegedi Szabadtéri Játékokra jönnek, 3-4 napig üdülnek itt, mert az előadás mellett a nevezetességeket is megtekintik.

Külföldi vendégből most jóval kevesebb van a korábbi évekhez képest.

Az ügyvezető kiemelte, a városban most az egyik legvonzóbb helyszín a szabadstrand, hiszen mindig kérdés az ide érkezőktől, hogy melyik partszakasznál tudnak megmártózni a Tiszában. Emellett a Móra Ferenc Múzeum Sisi-kiállítása vonzza a turistákat, de éppen ilyen népszerű a legendás divattervező, Rotschild Klára életéről és munkásságáról látható tárlat a Fekete házban.

Ács Szilvia megjegyezte: mivel a magyarok is „ki vannak éhezve” a rendezvényekre, ezért a szabadtéri játékok is sokakat csábítanak. Mindemellett pedig a Tisza, a számos szabadidős tevékenység és az épített örökség is szempont a Szegedet nyaralási helyszínül választóknál.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból is az látszik, hogy a tavaszi enyhítések után beindult a turizmus hazánkban. Májusban az előző év azonos hónapjához képest a belföldi vendégek száma 128 ezer fővel, a vendégéjszakáké 336 ezer éjszakával lett több.