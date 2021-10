Felsővároson maradt meg a legkevesebb napsugaras ház

Egykor Felsővároson is egész ház­sorokat lehetett látni napsugaras homlokzattal, ma elszórva találunk egyet-egyet. Utánajártunk: három áll védelem alatt, a többi szabad préda, egy részüket nem őrizték meg túl jó állapotban. Itt állt a botrányos sorsú Liszt utcai ház is, már csak a falak egy részét találjuk meg.

Ezt ne hagyja ki! Dömötör Csaba: a kirakatarcok mögött a régiek áhítoznak a hatalomért

Alsóváros napsugaras házairól már sokszor olvashattak lapunkban, hiszen ebben a városrészben maradt meg a legtöbb ilyen épület jól megőrzött formában. Felsővároson a korábban Csaba utcai romnak nevezett Kakuszy-­ház (egyes forrásokban Kakuszi-ház) állapotáról jelent meg több cikk, amit 2013-ban végül felújítottak, és végigkövettük a Hajós utcai ház pusztulá- sát is.

Felsővárosi utcák

A közelmúltban az újságíró privát Facebook-oldalára érkezett a komment egy napsugaras házsort mutató kép alá: „A Felsővároson ugyanilyenek voltak, amíg barbár módon le nem tarolták az egészet, és be nem építették »szociál-silókkal« (Tarján és társai)… Emlékszem, mikor középiskolából az Etelka sori lőtérre mentünk honvédelmi napra, én direkt nem villamossal közelítettem meg, hanem a (régi) Lomnici utcán gyalog az Etelka sorra, folyamatosan bámulva a napsugaras-istenszömes tető lezárásokat, »kontyolásokat«, homlokzatokat, kerítéseket, kapukat. Szeged Szentendréje lehetne most az a rész – nyilván komoly állagjavító beruházás után –, de legalább részben megmaradhatott volna, mint Csongrádon az Óváros házai… Ez a hajó is elment…” Megírtuk: az 1879-es nagy árvíz után egész utcasorok épültek fel napsugaras homlokzatokkal Szegeden: a legtöbb Alsóvároson, de sok Móra- és Felsővároson is. A baj, betegség ellen védő „istenszöm” azonban korábban is része volt a Dél-Alföldön Szeged és a Tisza menti települések építészetének.

Három áll védelem alatt

Csavarogtunk egy kicsit az említett városrészben néhány hete, és a kis utcákon, például a Sándor és a Csuka utcában, akadtunk napsugaras oromzatokra. A helyi és országos védelem alatt álló ilyen házak listáján is találtunk több felsővárosit, Firbás Zoltán szegedi térképész és városmérnök 2019-ben járta végig a még meglévőket, lapunk rendelkezésére bocsátotta saját listáját. A Kakuszy-ház, mint már többször megírtuk, országos műemléki védelem alatt áll, helyi védettséget élvez a Sándor utca 30/b és 34/b. A Hajós utcai, ahogy arról beszámoltunk, lekerült a listáról. Már csak a falak romjait láthatjuk, bontási engedély van rá. Jól látszik onnan a Gőry étterem homlokzata, amelyen viszont megőrizték a díszítést.

Nem került vissza

Nem állnak védelem alatt az alábbi felsővárosi napsugaras oromzatú épületek: Csuka utca 30. – közepes állagú – és 38., Holló utca 3. – átépített –, József Attila sugárút 94., Kecskeméti utca 11. és 14., Sándor utca 36., 38. és 58. Utóbbi, ahogy Firbás Zoltán is megállapította, már 2019-ben nagyon leromlott állapotban volt. A József Attila sugárúti napsugarasról pedig mi magunk állapítottuk meg az utóbbi hetekben, hogy felújítás után nem került vissza a jellegzetes oromzat. Azt nem tudjuk, helyreállítják-e. Nagyjából ennyi maradt tehát az egykor csodált házsorokból Felsővároson, a házak nagy része a lakótelepek építésénél tűnt el, amiket a hetvenes évek elején kezdtek el felhúzni. Cs. Sebestyén Károly szegedi etnográfus az 1900-as évek elején még Rókus városrészt is megemlítette, mint napsugárdíszes oromzatok gyakori előfordulási helyét, ráadásul külön típusként jellemezte őket. Ezekből viszont tényleg nem láthatunk ma már semmit.

Pályázhatna, aki akarna

Szegeden egyébként 2004 óta pályázhatnak önkormányzati tá­mogatásra a helyi védelem alatt álló épületek tulajdonosai. 2018. január elseje óta már nemcsak helyi védett épületek felújítására lehet pályázni, hanem a történeti beépítésű területen lévő ingatlanok külső megjelenését érintő felújítására, rekonstrukciójára is, és ebbe beleértendő a tervezési díj is. 2017-ben írtuk meg: állami szinten a Népi Építészeti Program támogatja a napsugaras házak felújítását is. A pályázatot minden évben kiírják, de kötelezni senkit sem lehet, hogy éljen a lehetőségekkel. Jelenleg a városban összesen 19 napsugaras oromzatú ház áll helyi védelem alatt. Az 1940-es években még több mint 300 volt belőlük Alsó-, Felső- és Móravároson.

Jöhet még védettség

2004-ben, amikor elindult a Szeged védendő építészeti értékeit feltáró intézkedéssorozat, Szeged-szerte 68 darab eredeti formájában legjobban megőrzött, túlnyomórészt az 1879-es árvíz utáni időben, típustervek alapján készült napsugaras oromzatú házat sikerült felkutatni Alsó- és Móravároson. Ozsváthné Csegezi Mónika mérte fel, mennyi napsugaras ház áll még – akkor negyvenet talált legjobban megőrzött állapotban, további 32 kevéssé jó állapotút vagy átalakítottat. Azóta újabb, napsugaras oromza­­tú házakra vo­­­­natkozó hiva­ta­los összesítés nem készült. Az említett intézke­déssorozat 120 épület helyi egyedi védetté nyilvánításával zárult 2009–2010 évben, ebből összesen 21 volt napsugaras, ezek közül is eltűnt már kettő. Ahogy februárban megtudtuk, folyamatban van a helyi egyedi védelemre érdemes objektumok felülvizsgálata a történeti beépítésű területeken, 302 objektum helyi egyedi védelem alá helyezésének megindítását készítik elő. Reménykedünk, hátha lesz ezek között felsővárosi napsugaras is, és nem csak a három jelenleg védett marad meg mutatóba.