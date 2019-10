Félszáz fogat vonult fel Domaszéken

Lábon legmesszebbről Tiszaszigetről érkezett fogat a szombati domaszéki szüreti felvonulásra, de szinte minden közeli település jöttek a kocsik és hajtók, magukkal hozva az egész családot.

Alaposan körbejárták a falut szombaton a domaszéki fogatos felvonulás résztvevői, kicsalva a kapukba a helybélieket. Ahogy megfigyeltük, több hajtó és lovas is online volt, azaz babrált okos telefonjával vezetés közben. A tempó miatt ez persze nem okozott veszélyhelyzetet, senki sem sietett. A Dankó Pista téren pihenőt is tartottak, ahol a pogácsa és a sós sütemény mellé pálinka is került.

– Tucatnyi fogat lehet Domaszéken, de most összejöttünk közel ötvenen. Mórahalomról, Ásotthalomról, Zákányszékről, Bordányból, Tiszaszigetről és Kiskunhalasról is érkeztek, jó, az utóbbi nem lábon – mondta Engi Gábor főszervező. A legfiatalabb részvevő az egy hónapos Amanda volt, ő meg is ragadta az alkalmat a tízóraira. Dáma békésen szoptatta csikóját, mellette Szellő volt befogva a kocsiba. A bakon Jankovics Sándor és Rafael Gusztáv ült, azért ők is haraptak valamit. Lőrincz Sándort lókedvelő kamionsofőrként mutatta be a főszervező, lábon ő jött talán legmesszebbről, Tiszaszigetről. – Anya és lánya, Fanny és Mirza húzta a kocsit, Szegeden, a Belvárosi hídon keltünk át – mondta.

Az egyik kocsin az öreg subával leterített bak mögött összehajtott rokkant kocsi pihent, gazdája, a fél lábát elvesztett Kiss Antal Sándorfalváról érkezett. – Lehet vagy száz éves ez a suba, én 40 éve vettem, amikor kihalt belőle egy öreg, a fiával kötöttem üzletet – mondta, hozzátéve, hat éves kora óta van lova, igaz mostanra csak szórakozásból. Ebben anya és lánya a partner, Bársony 3 éves, a mama 16.

Mint minden hasonló rendezvény, ez is kitűnő volt családi napnak, egy igazi nagy állatsimogatóvá vált Domaszék. Bene Orosz István a bátrabba közé tartozott 10 évesnek mondta magát, de puha volt az orra meg nem is látszott annyinak. Édesanyja szabadkozott, mostanában öregíti magát a legény. A program a családi nap jegyében a sportcsarnok körül folytatódott, ugráló várral, szüreti bemutatóval, szőlő préseléssel és must kóstolással. Az idősebbek azért öregebb mustot is ihattak, a tudósító maradt a frissen facsart Olasz rizlingnél.