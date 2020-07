Férőhelyhiány miatt 123 gyereket nem tudtak felvenni a bölcsődébe

Már csak egy pályázatnak kell pozitív elbírálást kapnia, és megkezdődhet Algyőn az építkezés több mint 885 millió forintból. Az iskola szomszédságában tervezik felhúzni az új bölcsődét.

Algyőn a bölcsődés korú gyermekek száma az elmúlt 5 évben 14 százalékkal nőtt, ráadásul az önkormányzat az elkövetkezendő években a tendencia további javulására számít a kormány gyermekvállalás feltételeinek javítását szolgáló intézkedési csomagja révén. Molnár Árontól, a település polgármesterétől megtudtuk, a délnyugati lakópark építésével ez a folyamat még nagyobb lendületet kapott a községben, így a bölcsődei férőhelyek iránti igény is megnövekedett.

A polgármester elmondta, a jelenlegi 36 férőhelyes bölcsődét már kinőtték, tavaly férőhelyhiány miatt 123 gyermeket nem tudtak felvenni. Az ingatlan bővítésére a területi adottságok miatt nincs lehetőség, ezért új épületet szeretnének felhúzni a Tiszavirág utcában, szemben az általános iskolával. Így a jelenlegi bölcsődeépületet az óvoda kapná meg, hiszen ott is szükség van a bővítésre a növekvő létszám miatt.

A tervezett fejlesztést két pályázati forrásból, valamint önerőből tervezik kivitelezni. Az egyik pályázat sikerességéről a napokban értesítette a Pénzügyminisztérium az önkormányzatot, a hazai bölcsődefejlesztési programban 288 millió forint támogatást kaptak. Ez az összeg még kevés az építkezéshez, fontos lenne, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) beadott pályázatuk is pozitív elbírálást kapjon, mert így 449 989 000 forinttal bővülne a keretük.

Ezután már csak mintegy 150 millió forintra lenne szükségük, ezt pedig önerőből oldják meg.

Molnár Áron polgármester hozzátette, csakis akkor kezdődhet meg az építkezés, ha a második pályázatuk is támogatást kap, más esetben a kormánytól érkezett pénzt is vissza kell utalniuk.

Ha sikerrel járnak, az új épületben öt, egyenként 12 férőhelyes csoportszoba lesz, valamint a bölcsőde működéséhez elengedhetetlen melegítő konyhát és egyéb kiszolgáló helyiségeket is kialakítanak. Továbbá játszóudvarok, kerékpár- és babakocsi-tároló is lesz a teljes körűen akadálymentesre tervezett épületben. Figyelnek a környezetvédelemre is, a tervek szerint a tetőn napelemeket helyeznek el, azzal fedezik majd részben a bölcsőde villamosenergia-fogyasztását. Levegő-víz hőszivattyút is beszereznek, a használati meleg víz előállítását azzal oldanák meg.