Főként alsósok veszik igénybe az iskolai ügyeletet

Tizenhárom állami fenntartású iskola biztosít felügyeletet a szegedi tankerületben azoknak a diákoknak, akiknek a szülei nem tudják megoldani az otthoni digitális tanulást. Szegeden és környékén húsz gyerek tanul most iskolában.

A Szegedi Tankerületi Központ a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetése óta, március 16-tól biztosítja a tanulók felügyeletét, amely a szülők igénylése alapján minden tanítási napon elérhető.

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a tankerületi központ igazgatója lapunknak elmondta, a március 16. és április 2. közötti időszakban a felügyeletet kérők összlétszáma naponta 7 és 22 fő között volt a tankerületben, összesen 13 iskola áll rendelkezésre.

– A felügyeletet igénylő gyerekek többnyire alsó tagozatosak. Szegeden és vidéki településeken lévő iskolákban is igénylik a szülők a felügyeletet, például Ruzsán, Algyőn, Sándorfalván, Kisteleken, Domaszéken, és Mórahalmon. Az iskolák kiválasztásánál elsődlegesen a területi lefedettséget és a szülők igényeit vettük figyelembe – hangsúlyozta Plesovszkiné.

Évezik a kiscsoportos tanulást

A Szegedi Arany János Általános Iskola ebben az időszakban hét iskola diákjainak a felügyeletét látja el.

– A szülők, illetve a többi intézmény munkatársai mindig időben jelzik, hogy kik azok a gyerekek, akik igénybe kívánják venni ezt a szolgáltatást. Jelenleg három diák jár iskolába, közülük ketten a mi intézményünk tanulói – fejtette ki Kissné Gera Ágnes igazgató. Azt is elmondta, tavaszi szünetben is biztosítanak felügyeletet igény esetén. A jelenleg iskolájukba járó mindhárom diák másodikos. A gyerekekkel két és fél órát foglalkozik a tanítónő, húszperces blokkokban tanulnak. Ezalatt az idő alatt a digitálisan feladott leckét készítik el, így otthon már nem kell azzal foglalkozni. Az igazgató azt is elmondta, a diákoknak szabadidős tevékenységet is szerveznek.

Két diák Dorozsmán

Azok a szülők, akik kérik gyerekük felügyeletét, többnyire egyedülállóak, vagy olyan munkakörben dolgoznak, hogy nem tudják megoldani az otthon tanulást. A Jerney János Általános Iskolába két olyan diák jár, akiknél a digitális tanulás feltételei nincsenek meg otthon.

– Egy elsős és egy hatodikos tanulónknak segítünk. Két kollégánk – a pedagógiai asszisztens és a könyvtáros – foglalkozik velük felváltva. A pedagógusok küldik interneten a feladatokat, amit megoldunk a diákokkal, és visszaküldjük az adott tanárnak – magyarázta Lázár Zoltán igazgató.

Hét intézményből viszik el az ebédet

Az általános és középiskolai tanulók részére 7 kijelölt oktatási intézményből, beosztott időpontokban tudják elvinni az előre megrendelt ebédet.

– Az elmúlt héten mindösszesen 5082 adag ebédet szállítottunk ki az iskolákba, a legtöbbet a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskolából vitték el, összesen 1021 adagot, az átlagos heti étkezői létszám ott 225 fő – emelt ki Tóth András, az NGSZ vezetője. Az ebéd igényelhető és lemondható a már megszokott feltételekkel, az ETELKA portálon keresztül, annyi változás van, hogy csak bankkártyás fizetésre van mód.