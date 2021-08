Fokok terítették szét a felesleges vizet a Tisza mentén, a Dél-Alföldön

Árvíz, belvíz idején szivattyúzunk, aszály idején öntözünk, amennyit tudunk – jelenleg ebben a csapdában vergődik a Dél-Alföld, pedig itt folyik el az ország második legnagyobb folyója. Az alföldi táj teljesen más volt az ősi fokgazdálkodás idejében. A fokok a folyó felesleges vizét terítették szét az ártéren árvíz idején, és vezették vissza apadáskor. A 21. század vízgazdálkodásában is szerepet játszhat ez a régi módszer.

Három fokot kitakarítottak az algyői hullámtérben, írtuk meg július elsején. Algyő önkormányzata és a Dalerd Zrt. tavasszal kezdte meg a munkát, hogy a pangó vizeket visszatereljék a Tiszába, és ne tudjanak azokban szaporodni a szúnyogok. Azt már nem mindenki tudja, mire szolgáltak egykor a foknak nevezett csatornák. A Duna mentén Andrásfalvy Bertalan, a Tisza mentén a közelmúltban elhunyt Molnár Géza vízügyi szakértő tárta fel az ősi fokgazdálkodás nyomait, ami a magyarok bejövetele előtt is működött a Kárpát-medencében. Az utóbbi években egyre többet emlegetik, párhuzamban azzal a folyamattal, ahogy egyre inkább szárazodik a Dél-Alföld.

Szétterítette az árvizet

A klímaváltozás hozadékaként fel kell készülni az extrém időjárás mindkét végletére: árvizekre és tartós aszályokra egyaránt számíthatunk. A gátak, töltések közé szorított folyók hatalmas mennyiségű vizet szállítanak el, ami viszont aszályos időszakokban hiányzik a talajból. Ha megnézzük, mire is szolgált, mit jelentett ez a vízgaz­dálkodási for­­ma, mindjárt ért­­hetővé válik, miért vennénk hasznát a 21. században is. A fok a vízföldrajzban és a tájgazdálkodásban oldalirányú medret, csatornát, bevágást jelent, ami az áradások vizét a folyóból ki­­vezeti a hullámterekre, az ár visszahúzódásával, apadásnál pedig vissza a folyómederbe. A fokokon kifolyó árhullám ártéri legelőket, gyümölcsösöket táplált – szerette a szilva, alma, dió –, a szétterülő sekély víz remek ívóhelyet és halbölcsőt nyújtott sok halfajnak.

A visszahúzódó vízzel visszatérő nagyobb halakat rekeszekkel lehalászták a fok torkolatánál, a szaporulat visszajutott a folyóba.

Karbantartották

Ennek a tájgazdálkodási formá­nak volt köszönhető a Tisza le­­gendás középkori halgazdagsága, amiről külföldi utazók is megemlékeztek, de Molnár Géza írásai alapján más hasznos funkciókat is ellátott. Árvizes időszakban csökkentette, kisvizes időszakban pedig emelte a meder vízállását. Egyenletesebb volt a vízjárás, és hatékony az ármentesítés, mert a víz apadásnál magától visszahúzódott a folyóba – csak arról kellett tudomást venni, hogy árterületre nem építkezünk és nem fogjuk be szántónak. Az ártereken minden folyó- és állóvíz kapcsolatban állt egymással, ezáltal a föld a folyótól távolabb is telítődött vízzel. Nőtt a hullámterek, a környező táj vízkészlete. Az eljárás jó hatással volt a Kárpát-medence klímájára is. Mindez addig működött, amíg a fokokat rendszeresen karbantartották, és emberi felügyeletet sem igényelt árvíz idején.

Elmocsarasodott a táj

A Sír a Tisza című kötetben je­lent meg Molnár Géza írása A folyó elvesztése címmel, ami végigköveti, hogyan jutottunk el a vizek tájat átszövő és tápláló hálózatától a kiszáradó Al­­földig. A 19. század folyószabályozási munkálatai már egy sok helyen elmocsarasodott tá­­jat változtattak meg, derül ki a tanulmányból. Ebben az időszakban a Tisza-völgy a víztől és annak hiányától már egyaránt szenvedett, de a fokgazdálkodás jellegzetességei a szabályozás előtti térképeken még jól látszottak. A térség társadalmai, írta le Molnár Géza, az előző évezred első évszázadaiig hasonló rend alapján szerveződtek. A kora Árpád-korban – itt a szerző László Gyulát, az ismert történészt idézte – a vér szerint szerveződő nemzetségek úrságai-uradalmai, illetve a törzsek uruszágai voltak a királyi hatalom területi egységei. A fokrendszer kiépítésében minden társadalmi szintnek megvolt a maga feladata, és amikor ez a rendszer átrétegződött, átalakult, akkor kezdődött el valójában a tiszai ártér elvadulása is.

Elvesztek a feladatok

Miután az uruszágokat felszámolták, a fokok karbantartását nem volt ki elvégezze, elvesztek ezek a feladatkörök.

Az egyes uradalmak között az együttműködés már nem volt olyan szoros, ki-ki a saját érdekei szerint alakította a vizeket. A folyókat elrekesztő vízimalmok például egyes területek elmocsarasodásához vezettek a felduzzasztott víz miatt, másutt éppen a víz hiányához, erdők kiszáradásához. Az egyes területeken felhúzott gátak lejjebb áradásokat okoztak, mert a víz többé nem tudott szétterülni az ártereken. A folyók menti területek mocsárrá váltak tehát, a távolabbi mezőföldek pedig egyre inkább kiszáradtak. A török időkben a lakosság több helyen maga mocsarasította el a lakhelye környékét, hogy így ta­­láljon menedéket.

Visszatérés a régihez

A száradás folyamatához az er­­dőirtás is hozzájárult.

A lecsupaszított árterek talaja kevesebb víz visszatartására képes, emiatt árvíz idején egyre több vizet kellett a folyók, erek medreinek szállítani. A víz gyorsan visszafolyt a mélyebb területekre, kevesebbet szívott fel a föld. Az árterek vízfolyásai időszakossá váltak, medrüket növényzet du­­gította el. A gondozatlan fo­­kok feliszapolódtak, a víz ezeken nem tudott visszajutni, az ártéren rekedt. Árvíz idején már nem tudott szétterülni a felesleg, kisvíz idején pedig nem tu­­dott visszafolyni a mederbe, a vízjárás egyenetlenebbé vált. Ezt a folyamatot végezte be a folyószabályozás – és a felsorol­tak miatt válhat a 21. századi vízgazdálkodás, a vízmegtartás fontos elemévé a fokrendszer felelevenítése.

Egy példa a megyéből: a Kis­­kunsági Nemzeti Park honlap­ján is közöl részleteket arról a pályázati programról, ami 2017-ben kezdődött a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben, és 2022-ben ér véget. A fokgazdálkodás XXI. századi lehetőségeit célozza megteremteni, hogy javuljanak az árterületen élő védett fajok életfeltételei.